Otro participante del programa Enamorándonos es asesinado a balazos, en el Estado de México

La muerte persigue a participantes del programa Enamorándonos, y es que la noche de este domingo fue asesinado a balazos Jonathan Fuentes, en calles del municipio de Tultitlán, Estado de México.

“Hermanos, aún no me la creo que me hayan dejado solo, los voy a extrañar, no era justo que se fueran antes de tiempo. Ustedes no se lo merecían, pero se que desde el cielo van a estar bien . Jonathan Fuentes Miguel Campos”, escribió uno de sus amigos en redes sociales.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Juan de Dios Peza, barrio Belem, según curiosos, a un costado del mercado municipal y fue frente a la liga de fútbol.

Jonathan Fuentes y Miguel Campos viajaban a bordo de una motocicleta cuando fueron atacados a balazos hasta el momento nada se sabe de el o los agresores.

Tras los disparos, algunas personas que se percataron de los hechos solicitaron apoyo médico a través del 911, número de emergencia.

Al lugar arribaron elementos de las policías municipal y estatal, así como una ambulancia. En el lugar murió Jonathan, y aunque Miguel fue atendido y trasladado a un hospital, horas más tarde se informó que había muerto.

Autoridades mexiquenses ya indagan los hechos para poder dar con la causa del doble homicidio y de los culpables

Fuente: A Fondo Edomex