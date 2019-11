Otro caso, ahora a bordo de DiDi: ‘‘¡Qué guapísima estás!’’, dijo el chofer, y aceleró el vehículo

Un joven denunció a un chofer de DiDi que habría tomado una ruta distinta a la que debía cuando su novia iba a bordo del vehículo en Guadalajara, Jalisco.

“Le pedí un DiDi a mi novia rumbo a casa de su amiga. Al subirse, el wey le dijo: ‘¡Qué guapísima estás, José!’. Después de tomar calles que no correspondían a la ruta, se dio una vuelta en U al topar con una avenida. Mi novia comenzó a gritarle: ‘¿qué haces? Por aquí no, por aquí no’. El conductor no contestó nada y aceleró. Todo esto yo lo escuché en llamada con ella”, dijo el denunciante.

“Mi novia abrió la puerta del carro en movimiento y al darse cuenta de esto, el wey frenó en seco. Mi novia salió corriendo hacia el otro sentido y el conductor se bajó a gritarle: ‘¡chinga tu madre!’, para después volverle a gritar y aventar a la banqueta un libro que había dejado mi novia”, contó.

“Ya hicimos todo lo legal. Mi novia, a sus 18, ya pasó por el proceso de denunciar y declarar, de tener miedo, de sentir que la vida se le iba”, añadió.

DiDi respondió al reporte a través de las redes sociales: “¡Muchas gracias por reportar este incidente! Tu seguridad es lo más importante y estamos aquí para ayudarte. Por favor te pedimos nos envíes vía DM el nombre, correo y teléfono registrados en tu cuenta para dar solución inmediata. ¡Quedamos atentos!

OTRO CASO, EN CDMX

“¿Y por qué tan solita? Ya no vas a estarlo”, dijo el chofer de Uber a la joven que lo denunció por presunto intento de secuestro en calles de la Ciudad de México.

“Una de las primeras frases que me dijo fue: ‘¿ya a descansar?’. A lo que contesté solamente asintiendo. Noté que él traía puestos unos guantes de piel”, contó la víctima a Azucena Uresti, conductora de Milenio Televisión.

Más tarde, la joven notó que el sujeto cambió sus guantes por unos de látex. “Fue la última alerta”.

Ángel, el hermano de la denunciante, dijo en redes sociales que su consanguínea saltó del auto en movimiento, llegó a la casa y luego de contarle lo sucedido, expuso el caso a medios de comunicación.

“A las 4 de la tarde del miércoles 27 de noviembre, Diego Flores Mejía, Fiscal en la alcaldía Benito Juárez, contactó a mi hermana vía Facebook para comentarle que habían detenido a una persona que probablemente fue responsable del intento de secuestro”, relató.

“Incluso, el Fiscal le envío una foto a mi hermana para que pudiera identificar al individuo. Luego de que mi hermana reconociera al hombre, el Fiscal le pidió que acudiera a la alcaldía Benito Juárez para iniciar un procedimiento en contra del presunto agresor”, agregó.

“Mi hermana, acompañada de mi otra hermana, Jiroko, acudió a las 5 de la tarde del miércoles 27 de noviembre a hacer lo procedente. En la Benito Juárez, le informaron a mis hermanas que el hombre fue detenido el miércoles 27 de noviembre en dicha Alcaldía, pero por otro delito”, contó.

“Y el tiempo sigue transcurriendo. El hombre que trató de llevarse a mi hermana podría salir este viernes por la mañana, y me aterra que intente llevarse a alguien más en los próximos días. Espero y deseo que puedan atender este caso, jefa de Gobierno y procuradora”, denunció.

UBER RESPONDE

Después de recibir críticas por una escueta respuesta a una denuncia por supuesto intento de secuestro, Uber México compartió un comunicado en el que señaló que cualquier comentario o incitación sexual durante un viaje mediante su aplicación provoca que el conductor pierda el acceso a su cuenta.

“La cuenta del socio fue inhabilitada preventivamente en cuanto se tuvo noticia del hecho. También hemos establecido contacto con la usuaria que realizó el viaje para ofrecer soporte”, expuso.

“Junto a organizaciones expertas como PROMUNDO y ACTO, hemos realizado esfuerzos de sensibilización dirigidos a socios conductores, para comunicar que incluso una persona o un comentario puede hacer sentir a otra persona en riesgo”, añadió.

“Somos absolutamente respetuosos del testimonio y valentía de quien hace pública su experiencia”, concluyó.

Fuente: Sin Embargo