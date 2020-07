Osorio Chong responde a investigaciones de la SFP

El senador por el PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, aclaró que no cuenta con inmuebles en Ciudad de México, sino que renta una propiedad desde 2014; esto luego de que en un medio nacional se informó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga presuntas “inconsistencias” en sus bienes patrimoniales.

Mediante un mensaje en redes sociales, el exsecretario de Enrique Peña Nieto indicó: “Como lo señalé en su momento, ninguna de estas propiedades, de estos inmuebles son míos ni de mi familia. En la vivienda en la que estoy la habito desde julio de 2014, es rentada, no es de mi propiedad, no es de mi familia, aquí está el contrato en el que puedo hacerlo público”, señaló.

En el video de aproximadamente 12 minutos, el extitular de Segob reiteró “dejo absolutamente claro, nuevamente, que no tengo ningún inmueble en la Ciudad de México, soy de Hidalgo, soy de Pachuca y en cuanto termine mis responsabilidades me regreso a Pachuca, por eso es que no somos propietarios de ningún inmueble”.

Osorio Chong reconoció que sí hay un procedimiento administrativo de la Secretaría de la Función Pública del que fue notificado por alguna supuesta inconsistencia y explicó que se trata de un crédito hipotecario que solicitó a un banco privado