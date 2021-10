Oposición presentará 500 reservas a la Ley de Ingresos 2022: PAN

El presidente nacional de PAN, Marko Cortés, resaltó que al regularizar los autos chocolate el gobierno va recibir menos impuestos y habrá menos empleo. Además al acotar la donaciones afecta la deducibilidad y a las asociaciones que reciben esos recursos.

Cortés ofreció una conferencia de prensa junto con los coordinadores panistas en la Cámara de Diputados, Jorge Romero y en el Senado, Julen Rementería.

Romero informó que la oposición en conjunto presentará 500 reservas a la Miscelánea Fiscal y a Ley Federal de Derechos que se debatirá hoy en San Lázaro.

El coordinador de los diputados resaltó que hay abusos del gobierno en la recaudación “éste es un paquete de ingresos con el cual no podemos estar a favor del terrorismo fiscal contra chavitos que están en el sexto semestre de prepa y se les quiere obligar a tener registro fiscal y con la amenaza de que si no lo hacen serán sancionados, cuando todavía no son contribuyentes”.

Insistió que la regularización de autos chocolates es un golpazo a la industria automotriz además de que quieren quitar el régimen especial a las donatarias.

“Hay personas que donan dinero para capacitación o atención a grupos vulnerables, al año suman 10 mil millones de pesos y tienen un tope especifico de 7 por ciento de sus ingresos para donaciones. Ya no van a donar jamás por que ahora van a tener que pagar impuestos”.

Romero reconoció que hubo cambios en la miscelánea fiscal y en la Ley Federal de Derechos pero son mínimos, por ejemplo, explicó, no está claro si habrá o no sanciones a los que no se inscriban en el registro de contribuyentes.

Sostuvo que el dictamen se hizo en la Secretaría de Hacienda y es una burla para los diputados. Adelantó que se espera una larga sesión en comisiones que concluya la madrugada de este martes El PAN, dijo tiene 150 reservas y en total el bloque opositor suma 500.

Fuente: La Jornada