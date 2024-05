Oposición pide que ‘Marea Rosa’ castigue a Máynez por ser ‘comparsa’ de Morena: ‘Ningún voto para MC’

Guadalupe Acosta Naranjo, representante de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’ llamó este domingo a no votar por Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, previo al discurso de la candidata del PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez y el aspirante por la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada en la concentración de la ’Marea Rosa’.

Al iniciar el mitin en el Zócalo capitalino, Acosta Naranjo se lanzó en contra del candidato Jorge Álvarez Máynez a quien señaló de “comparsa” de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum.

“No podemos ser neutrales cuando vemos que el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano actúa como comparsa con Morena y su candidata (Claudia Sheinbaum) y con una actitud frívola, banal aparenta no entender la amenaza autoritaria que vivimos “¡ni un voto de la Marea Rosa a Movimiento Ciudadano!”, dijo.

Asimismo, arremetió contra el Instituto Nacional Electoral (INE) a quién acusó por su falta de acción ante los delitos electorales realizados en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador.

“Esta batalla no es entre derecha e izquierda, la disyuntiva histórica es entre demócratas y autoritarios y los demócratas somos más para que no exista confusión alguna lo decimos fuerte la ciudadanía no es la política, este movimiento no es neutral, no podemos ser neutrales cuando se quiere destruir a nuestras instituciones democráticas, se pretende colonizar al Instituto Nacional Electoral (INE) hemos defendido como nadie el INE, ahora le toca al INE defender la legalidad democrática”, dijo.

PRD pide al INE ser imparcial con AMLO

Acosta Naranjo, quien también es vocero del Frente Cívico Nacional, aprovechó el espacio y exhortó a la comisionada presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a ser imparcial con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Señora Taddei ¡La ley si es la ley! Muestre (su imparcialidad) con el presidente de la republica que viola sistemáticamente la constitución, detenga esta elección de Estado, esta es su obligación” declaró Naranjo.

En este sentido, aseguró desde la explanada del Zócalo, que hoy 19 de mayo la oposición derrotará el plan A, B y C de Morena.

“No debemos ser neutrales ante los abrazos a la delincuencia organizada, ante la complicidad con los criminales”, sostuvo.

El evento se llevó a cabo previo al tercer y último debate presidencial de este domingo 19 de mayo que sostendrán los candidatos Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM.