Oposición califica como “fracaso” la consulta popular

A pesar de que el conteo rápido de la consulta popular arrojó que ganó el sí, sólo habría participado entre el 7.07 y 7.74 por ciento de la lista nominal, por lo que la oposición calificó como un “fracaso” el ejercicio democrático.

En Twitter, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, señaló que la consulta fue un fracaso y, sostuvo, demostró que “los mexicanos están hartos de un gobierno que se esconde en el pasado”.

Con este juego propagandista desperdiciaron más de 500 millones de pesos, dinero que no le sobra ni a las finanzas nacionales ni a los bolsillos de los mexicanos.

Para lo único que sirvió fue para que los ciudadanos les gritaran en la cara el rechazo a su ineptitud e incapacidad”, escribió el líder partidista.

En tanto, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, también calificó la consulta popular como un fracaso y sostuvo que “se trató de una farsa que llevó al país a gastar más de 500 millones de pesos”.

En un comunicado, el dirigente partidista acusó además al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser un demagogo, ya que dijo, “se le cuestionaba a la gente si se aplicaba o no la ley”.

“La ley se debe aplicar, y si tienen elementos para llevar a juicio a ex presidentes que los presenten y si no los tienen son unos demagogos que estuvieron engañando a la gente. Además si los tienen y no los presentan son unos cobardes o cómplices”, dijo.

Mientras que Julen Rentería, coordinador del PAN en el Senado, celebró el “fracaso” que, comentó, significó la consulta popular y pidió al Presidente que se ponga a “trabajar y deje el circo y las simulaciones”.

El ex presidente Felipe Calderón no se pronunció respecto a la consulta, sin embargo, sí compartió tuits en los que se mencionaba que el ejercicio fue un fracaso.

Fuente: Milenio