“Ojalá encuentren paz los que insultan”, dice Mariana Moguel, hija de Rosario Robles

Mariana Moguel envió un mensaje a su madre, Rosario Robles Berlanga, quien se encuentra detenida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

“Te amo, Rosario Robles. ¡Conozco quién es Rosario, conozco a mi madre! Te amo. Sólo quería recordártelo !!!!! A todos los que insultan ojalá puedan obtener paz en su corazón! Y a todas las muestras de solidaridad les mando mi más grande y profundo amor!! Los adoro”, escribió en Instagram.

Esta tarde, Moguel compartió una fotografía en la que aparece junto a su madre en lo que parece ser un restaurante.

María del Rosario Robles Berlanga, ex titular de Sedatu y Sedesol durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, lloró cuando se despidió de su familia antes de ser trasladada al penal de Santa Martha Acatitla, dijo Xavier Olea Trueheart, su abogado.

Rosario Robles y su hija. Foto: Instagram.

“La sentí muy sorprendida, muy desilusionada del Juez y de la justicia federal; la sentí fuerte pero a su vez consternada por percatarse que no se le había aplicado justicia, que se había actuado con unos intereses distintos a los que ella esperaba”, dijo Olea Trueheart durante el programa Los Periodistas, de Radio Centro.

–En la audiencia se le quebró la voz, ¿con usted lloró? –le preguntó Alejandro Páez Varela, periodista mexicano.

–Lloró con su familia cuando se despidió de ellos, en la audiencia no; incluso le permitimos, como defensores, que hiciera uso de la voz alrededor de las 6 de la mañana: ella tuvo una pequeña intervención ante el Juez, lo hizo en una forma atinada, en una forma fuerte. Pero no te voy a mentir que al final, cuando se despidió de nosotros, y sobre todo de su familia, fue un momento difícil para ella.

El 13 de agosto, el Juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien vinculó a proceso a Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) aclarar si el ex Presidente Enrique Peña Nieto está involucrado en el caso de la “Estafa Maestra”, y le sugirió investigar a José Antonio Meade Kuribreña, ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para saber si también incurrió en omisiones.

“Si existen avisos por escrito a Enrique Peña Nieto y no los presentó, está encubriendo al ex Presidente, por lo que debe aclarar si Peña Nieto está involucrado o no”, dijo el juzgador.

Fuente: Sin Embargo