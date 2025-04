«O cambian o se van»: ultimátum de Rosa Icela a servidores públicos por desapariciones

Ciudad de México. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, lanzó un ultimátum a los servidores públicos enfocados en la atención de los casos de desaparición de personas sobre que, si no hacen los cambios necesarios, “tendrán que irse”, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum “no está jugando”.

Al concluir la reunión con el colectivo Guerreros Buscadores, la funcionaria federal expuso que una de las peticiones que han hecho los colectivos es que los servidores públicos tengan sensibilidad frente a las víctimas, luego de que reclamaron que hay quienes “son indolentes” ante estos casos.

“Nos hemos comprometido a que tengan un buen trato; que sean congruentes con la obligación de atender o de coadyuvar cuando la competencia cae en la jurisdicción de esas autoridades. Nosotros estamos convenciendo a todos los servidores públicos de que sea un enfoque con perspectiva de atención y protección a sus derechos. Hay cambios que se tienen que hacer y los vamos a hacer, y también cambios de servidores públicos que, si no lo hacen, van a tener que irse, porque la Presidenta no está jugando. Si no hacemos el trabajo bien, ella va a tomar una actuación distinta”, indicó en la clausura del encuentro ante los integrantes de esta agrupación.

-¿Es un ultimátum?- se le preguntó posteriormente en entrevista.

-Sí… es a nivel nacional, federal- respondió.

Además, refirió que pronto va a haber resultados en la investigación sobre el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde las autoridades investigan la existencia de un centro de reclutamiento. Luego de aclarar que es la Fiscalía General de la República la que está realizando las indagatorias, apuntó que “se va a ver cuál es la responsabilidad de servidores públicos también, y de los que no quieran trabajar y atender sus responsabilidades, pues también”. Se hará una revisión de quienes no quieran trabajar, insistió.

Recalcó que “yo tenía que hacer un llamado de atención para que los servidores públicos de la Secretaría pongan atención a las denuncias, y en todo caso a las víctimas”.

Sobre los temas del encuentro de este lunes, agregó que se trató de “un diálogo y de propuestas para seguir adelante”, en el que se presentaron casos dolorosos.

En tanto, la líder de Guerreros Buscadores, Indira Navarro, señaló que “hoy sentimos que hemos comenzado a acompañarnos, hoy hay acuerdos, y sigue pasar a las acciones”. Tras agradecer la apertura a este diálogo con las autoridades, sostuvo que ésto puede cambiar la historia de miles de familias víctimas de desaparición.

Luego de exponer diez puntos con propuestas en esta materia, aseguró que hay un compromiso para una investigarse a las autoridades estatales de la administración del ex gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y sostuvo que “van a remover”.

Cuestionada sobre el llamado que hizo momentos antes la Secretaria de Gobernación, Navarro dijo que “eso es lo que estábamos esperando… es un ultimátum para los funcionarios ya que ha habido mucha corrupción, y mucha omisión de parte de algunos, más en el estado de Jalisco”.

Reiteró que “es la primera vez que hay acercamiento, y es algo histórico”, y apuntó: “nos están dando esta confianza de caminar juntos, salimos con más confianza y más fe, satisfechos de la reunión”. Entre las propuestas que presentaron, se encuentra incluir las desapariciones en la política de seguridad federal; ampliar las competencias de la FGR; presionar para que policías cuenten con elementos certificados, un censo entre familias afectadas, entre otros. Desde mañana se esperan resultados, subrayó.

Con este colectivo, las autoridades federales programaron una nueva reunión para el 23 de mayo, mientras que tanto el martes como este jueves, continuarán los encuentros con otras agrupaciones. Mañana por la tarde recibirán a otros colectivos de Jalisco y de otras entidades, mientras que el jueves asistirán buscadores de Guanajuato.