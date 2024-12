Nunca vamos a agachar la cabeza en conversaciones con Trump: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, aseveró que nunca va a agachar la cabeza ni será indigna del país cuando sostenga conversaciones con el próximo presidente de EE.UU., Donald Trump.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reaccionó a los dichos en la previa del presidente electo estadounidense, quien apuntó que la mandataria mexicana le había reclamado en la conversación telefónica de la semana pasada el anuncio de los aranceles a productos mexicanos.

“El presidente Trump tiene una manera de comunicar, fue como cuando tuvimos la llamada y él hace una publicación donde dice que vamos a cerrar la frontera, nunca se habló de eso en la llamada. Lo que les planteé aquí fue así la llamada. México es un gran país y la presidenta de México tiene que mantener la coordinación sin subordinación”, dijo.

“No voy a entrar tampoco a un debate, él tiene su manera de comunicar, esta forma, pero pueden tener las certeza las y los mexicanos que nunca vamos a agachar la cabeza ni ser indignos en una conversación”, argumentó.

La presidenta de México aseguró que no va a caer en “cualquier provocación”.

“Hay que evitar también caer en cualquier provocación, pero tengan la certeza de que vamos a representar de México de manera digna, como se lo merecen las y los mexicanos”, lanzó.

En su mensaje durante una cena celebrada anoche por la cadena Fox News, Trump aseguró que Sheinbaum Pardo le reclamó por al anunció de aranceles contra productos mexicanos.

“Como probablemente lo leyeron, el otro día hablé con la nueva presidenta de México. Una mujer muy agradable, y tuvimos una conversación muy agradable”, refirió.

“Pero ella me dijo: ‘¿Por qué me estás haciendo esto?’. Yo le dije: ‘no, solo estoy poniendo muchos aranceles porque están permitiendo que los criminales ingresen a nuestro país, y ya no podemos permitir eso’”.

“Y se detuvo, se detuvo. ¡Sucedió tan rápido!”, afirmó Trump, quien argumentó que no tendría que amenazar con aranceles “pero no tenemos otra opción”.