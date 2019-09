Nudo Mixteco, cinta que retrata la sexualidad de las mujeres indígenas, comparte un pequeño avance

La casa productora Madrecine compartió un pequeño avance de Nudo Mixteco, la ópera primera de Ángeles Cruz que retrata la sexualidad de las mujeres indígenas.

En el avance de apenas 29 segundos, se muestra un poco de los personajes que protagonizan la cinta que ahondará en la historia de tres mujeres indígenas mixtecas y que retratará temas como la sexualidad, la migración y el abuso sexual.

“Pensé en un principio que iba sobre la migración, porque finalmente yo tuve que salir de mi comunidad para estudiar la carrera, pero al terminar el guión me di cuenta que estaba hablando de la vida íntima de mujeres de mi pueblo, que era algo que me seguía moviendo mucho y conmoviendo mucho, y saber qué era lo que pasaba detrás de todas las puertas, era lo que más me estaba moviendo el tapete de alguna manera y sobre eso hicimos el largo”, comentó Ángeles Cruz en una entrevista para SinEmbargo, previo a los Premios Ariel.

Desde hace 5 años, Ángeles comenzó a trabajar su primera ópera prima –la cual se encuentra en trabajo de edición– en un taller de argumento cinematográfico con la cineasta Laura Santullo.

“Estoy muy contenta y satisfecha con el resultado. Estamos ahorita con el proceso de edición y estoy muy feliz de haberlo hecho en las condiciones que quería, con la gente que yo quería, trabajando con mi comunidad, con la mujeres de mi pueblo, con los compañeros que se sumaron a la propuesta. Es como el sueño dorado de la opera prima, trabajarla con tu gente, con tu pueblo y con la historia que quiero contar”.

Madrecine fue fundada en 2016 por Lola Ovando, Lucía Carreras y Ángeles Cruz, la productora tiene el objetivo de levantar proyectos “que reflexionen de manera comprometida sobre temas cercanos a la condición de género y los grupos vulnerables”, como lo describe su página.

Fuente: Sin Embargo