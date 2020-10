“Nosotros nos mantuvimos al margen”: AMLO por negativa de registro a México Libre

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que él no tuvo injerencia en la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de negarle el registro de partido político nacional a la organización México Libre, de Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón.

“Yo creo que son procesos que llevó a cabo el INE y el Tribunal. No opino, esa es una decisión del INE. Yo quiero dejar de manifiesto que nosotros nos mantuvimos al margen, es parte de los cambios, antes los presidentes decidían a quién darle un registro y a quién no, eso pasó al basurero de la historia, ya no se aplica”.

En sus redes sociales, la excandidata presidencial Margarita Zavala acusó a AMLO de usar a las instituciones para avasallar a sus rivales políticos.

Y es que el TEPJF confirmó la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que rechaza dar el registro nacional a México Libre por considerar que hay inconsistencias en las aportaciones que recibió durante el proceso.