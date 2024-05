Nos jugamos si los siguiente años serán de opresión o de libertad: Xóchitl Gálvez

El Zócalo de la Ciudad de México albergó este domingo una manifestación convocada por la oposición, denominada ‘Marea Rosa‘.

El objetivo, según las 144 organizaciones que incitaron la participación ciudadana, es “defender la democracia” y la firma del manifiesto ‘Por una nueva república’.

A la ‘Marea Rosa’ en el Zócalo asistieron la candidata presidencial Xóchitl Gálvez y el candidato a la Jefatura de Gobierno capitalino, Santiago Taboada.

En su discurso, Xóchitl Gálvez agradeció a los asistentes a la manifestación por ir de manera libre a “defender la democracia y el voto libre“.

«Estamos aquí defendiendo principios que nos unen por encima de cualquier división de partido o ideología. Mexicanas, mexicanos, antes que partido tenemos República, antes que partido tenemos democracia, y antes que partido tenemos México. México es primero”, destacó.

La candidata presidencial recordó que fue elegida como representante de la coalición Fuerza y Corazón por México mediante el voto ciudadano, ante lo cual, refirió, defenderá la “vida, verdad y libertad“.

Dijo que tras recorrer el país y haber sentido el dolor y desesperanza de la gente está en juego “si los siguientes años serán de opresión o libertad“.

Afirmó que quiere ganar la Presidencia de México “para dar, no para recibir; para compartir, no para arrebatar; para servir, no para servirnos; para escuchar, no para insultar; para respetar, no para humillar; para unir, no para dividir”.

Al tomar el micrófono, Santiago Taboada aseguró querer cuidar de la Ciudad de México y exhortó a la ciudadanía a votar el próximo 2 de junio al afirmar que “la esperanza cambió de manos”.

«Queremos demostrar que no solamente les vamos a ganar sino que vamos a ser el mejor gobierno en la historia de la Ciudad”, sentenció.

Criticó que con el gobierno actual la Ciudad de México está sometida por la extorsión y miedo, además de paralizada por la negligencia.

«Prefirieron abrazar a los delincuentes que abrazar a las víctimas; polarizaron la Ciudad en una lucha clasista”, lamentó.

Se trata de la cuarta manifestación de este tipo, después de la del 13 de noviembre de 2022 en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), la del 26 de febrero de 2023 con el lema ‘Mi voto no se toca’, y la más reciente del pasado 18 de febrero, cuando marcharon por la defensa del voto libre y la democracia.

Con información de López-Dóriga Digital