Noroña rompe en llanto al hablar de Palestina; es un pueblo “con derecho a existir”, defiende

Desde Palestina, el senador Gerardo Fernández Noroña rompió en llanto durante su videocharla de este domingo al narrar las condiciones en las que vive la gente de la Franja de Gaza ante los ataques armados de Israel.

Condenó que se les expulse “de su casa, de su tierra, de su país” porque “a algunos señores poderosos de otros países les dio la gana la perversidad de poner patas arriba el mundo árabe”.

El senador compartió con sus seguidores una anécdota personal cuando, a los veinte años, su abuela le pidió trabajar porque ella ya no podía más. Entre lágrimas, Fernández Noroña subrayó que “está cabrón” no tener derecho a ser, mientras hay gente que piensa que eres “un animal o una cosa”.

De acuerdo con el legislador, es lamentable ver las condiciones de pobreza y la falta de acceso a salud en el pueblo palestino.

“Yo entiendo la rabia de la derecha. Me les salí del huacal. Inconcebible que una persona de mi origen llegue hasta acá no a viajar. Claro que me gusta viajar, pero no vine a pasear; vine a manifestar mi solidaridad con el pueblo palestino, a reivindicar su derecho a existir”, dijo.

Aseguró que la ofensiva contra Palestina es un genocidio que está a los ojos de todo el mundo y no descartó que el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 haya sido ejecutado por el propio Israel para aumentar la escalada bélica ya que, dijo, “así son los fachos”.

“Está muy cabrón que veas esto y te hagas pendejo, que digas ‘no es mi tema, está más grave acá en México, es terrible, ¿qué vas a hacer tan lejos?’ (…) El que estén siendo asesinados, que estén destruyendo hospitales, escuelas, que no permitan acceso a ayuda humanitaria”, condenó.

México condena el genocidio, afirma Noroña

Fernández Noroña retomó las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien reconoció que hay un genocidio en Palestina y que ambos Estados tienen derecho a existir. “La posición de la jefa del Estado mexicano es de condena a la violencia y de exigencia al respeto a la soberanía del pueblo palestino y del pueblo israelí”, agregó.

“¿Cómo puede haber tal miopía? Están amenazando a Venezuela, a Colombia y a México de intervención militar”, expresó, bajo el argumento de que el PRI y el PAN piden intervencionismo para ser “peleles” del gobierno estadounidense.

“Cuando eres solidario con otro pueblo, está siendo solidario contigo mismo frente a un monstruo. No creo que no entiendan, es más serio el asunto”, comentó.

En su videocharla para redes sociales, insistió en que su viaje a Medio Oriente tiene el objetivo de mostrar solidaridad con un pueblo que, afirmó, está siendo masacrado y que “tiene derecho a existir”.

