Noroña insiste en que los cubrebocas deben dejar se usarse

El diputado federal Gerardo Fernández Noroña insistió en llamar a que se elimine el uso de cubrebocas como medida preventiva ante el Covid-19.

Así lo aseguró Fernández Noroña al intervenir en la inauguración del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la 65 Legislatura, que se realiza este 1 de septiembre.

En su pronunciamiento, Gerardo Fernández Noroña pidió que se analice la política de salud pública que se ha puesto en marcha en México para enfrentar la epidemia del Covid-19.

Recuerda Noroña asesinato de Giovanni López por no usar cubrebocas

Al respeto, el diputado federal recordó que debido a la exigencia del uso de cubrebocas, el gobierno de Jalisco encabezado por Enrique Alfaro mató en junio del año pasado a Giovanni López.

“A mí no se me olvida que en Jalisco criminales mataron a Giovanni López solo por no usar un cubrebocas, a mí no se me olvida, pandilla de hipócritas”

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

Al criticar también la sana distancia como medida de prevención contra el Covid-19, Gerardo Fernández Noroña insistió en que se discuta la política de salud pública en México.

En cuanto al uso del cubrebocas para la prevención de contagios de Covid-19, el diputado aseguró que no se trata de una medida preventiva verdadera, sino que afirmó, es una medida auxiliar.

Gerardo Fernández Noroña lamentó que no se haya permitido la generación de un debate sobre la utilización de los cubrebocas, pues dijo, incluso en redes las críticas a la medida son censuradas.

Destaca Noroña que OMS no recomienda cubrebocas para niños en guarderías

Tras criticar que niños sean obligados a usar cubrebocas en escuelas y guarderías, Noroña afirmó, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que dicha medida es contraproducente.

“Deberíamos (discutir el tema de los cubrebocas), por que a los niños y niñas menores de 6 años los traen con cubrebocas cuando la OMS dice que no se deben usar. En las guarderías, en las instancias se les piden, se los exigen. Y el daño a sus pulmones ¿quién se hace cargo de eso?”

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

Asegura Noroña que los cubrebocas son un placebo

En su crítica contra el uso de cubrebocas, Gerardo Fernández Noroña aseguró que los cubrebocas no tienen una función de protección real contra el Covid-19, pues dijo que se tratan de un placebo.

En el mismo sentido, el diputado federal desestimó el uso de los cubrebocas como medida de prevención contra el Covid-19, al indicar que ni siquiera la vacuna ha detenido la pandemia.

“Siguen promoviendo como la gran medida ese placebo, placebo que es el uso de cubrebocas. Si la vacuna que es lo fundamental no ha logrado detener la pandemia”

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

Fuente: SDP