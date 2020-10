Noroña acusa a gobernador de Hidalgo de hostigamiento en su contra

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PT, Gerardo Fernández Noroña, acusó al gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, de hostigamiento personal en su contra.

El legislador sostuvo que no solo es personal, pero se concentra en él porque es el único que está acudiendo en apoyo a los candidatos de su partido, ya que ha hecho una gira muy intensa por Hidalgo.

Narró que en dicha entidad le llamaron alrededor de las 22:00 horas al hotel donde se encontraba hospedado.

Me la hicieron la semana anterior en Actopan, Hidalgo, ahí la recepcionista era muy viva y no quiso pasarme la llamada, me llamó ella y me dijo, le acaban de llamar, yo no quise pasarle la llamada, yo creo que es una amenaza, me dijeron que le comentara que se había quemado su departamento, iba yo llegando eran como las 10 de la noche, me tenían medido y lo que querían era generarme inquietud, yo estaba muy cansado y dije me voy a dormir, no creo ya me hubieran avisado y sino mañana veo”, explicó.