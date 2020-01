Noemí se acercó demasiado a la jaula del jaguar para una selfie en Veracruz. Podría perder el brazo

La mujer que fue atacada por un jaguar cuando se encontraba cerca de la jaula del felino, podría perder el brazo derecho, debido a las lesiones severas que le dejó el animal.

Se conoció que la chica de 30 años de nombre Noemí Rosas Fragoza, vecina de la colonia Santa María Cuapan del municipio de Tehuacán, Puebla, visitó con su familia el zoológico Bio Zoo ubicado en la prolongación de la calle 4 en la colonia Los Robles en el municipio de Córdoba.

Pero la mujer no respetó el reglamento del inmueble, brincó la cerca de seguridad y metió la mano a la jaula para intentar tocar al jaguar; éste, en su instinto, dio un zarpazo y la mordió, por lo que la hirió de gravedad.

Tras ayudarla a quitarle el brazo de las fauces del felino, la mujer fue atendida por paramédicos de Cruz Roja, quienes la estabilizaron y la canalizaron a un hospital.

En el nosocomio, la valoración médica es que existe la posibilidad de amputarle la extremidad debido a la mordida del felino, pues no sólo las garras lesionaron el tendón sino que los colmillos se enterraron en el brazo y antebrazo.

El apoderado legal del zoológico, Gonzalo Rodríguez Díaz, señaló que la chica no respetó el reglamento interno del inmueble y violentó el área permitida por querer tomarse una “selfie” y fue en ese momento que el jaguar le dio el zarpazo.

Hasta donde se sabe, la empresa Bio Zoo se hará cargo de los gastos hospitalarios, pero no en su totalidad debido a que el animal en cautiverio no se salió de la jaula, sino que la visitante sobrepasó el límite permitido.

NOEMÍ SE ACERCÓ A LA JAULA DEL JAGUAR

El felino que se encontraba en el interior de su jaula dio el zarpazo a la mujer debido a que se acercó mucho y posiblemente el animal se sintió atacado y se defendió por instinto.

Ante el ataque del felino, la mujer gritó desesperadamente, por lo que turistas y guardias del zoológico acudieron a rescatarla, jalándola de las garras del animal.

El representante legal de este centro de rescate de vida silvestre dejó en claro que se cuenta con un reglamento interno con que se maneja el respeto a los animales y entre las prohibiciones está no tocar a los animales, no meter las manos, no ofrecer comida.

Aclaró que, en 18 años que tiene en funciones el Bio Zoo, jamás se había presentado un caso igual, y eso se debe a que se había cumplido con el reglamento hasta este día en que se violentó el mismo.

“El área de seguridad lo traspasaron, se acercaron porque quisieron tomarse unas selfies y cuando no se respeta el reglamento ocurren estos problemas”.

Dijo el entrevistado que, por parte de Protección Civil, se cuenta con las revisiones y se ha confirmado que a la vista está el reglamento, que es no traspasar las vallas metálicas que son las que contienen de las jaulas de los animales que están asegurados.

Asimismo, comentó que cumplen con las leyes de vida silvestre que aplica la Semarnat y por parte de la Profepa sobre el cuidado y buen trato de los animales, que son 16 felinos entre pumas, jaguares, tigres y leones.

Aun con ello de que el felino se encontraba en su espacio y la mujer se acercó sin medir las consecuencias, Bio Zoo se hará responsable en el límite legal que le compete y no se ha negado en brindar el apoyo a la joven, pero se debe aclarar que el animal actuó por instinto y no será castigado porque la mujer fue quien traspasó la malla al quitarla para acercarse a la jaula, sólo por querer tomarse una foto.

