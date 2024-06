«No voy a parar hasta que el Presidente acepte y reconozca que sí ejerció violencia política» en mi contra: Xóchitl Gálvez

“El presidente Andrés Manuel López Obrador proviene de la cultura machista que normaliza el maltrato hacia las mujeres y por eso no reconoce que me violentó durante el proceso electoral”, considera Xóchitl Gálvez, al advertir que no detendrá sus acciones legales hasta que el mandatario le ofrezca disculpas públicas.

Además, sostiene que, en la calificación de la elección presidencial, el Tribunal Electoral debe dejar en claro que López Obrador intervino ilegalmente y por lo menos sancionarlo con una amonestación pública, porque “no se puede ir en blanco”.

El 13 de junio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el titular del Ejecutivo ejerció violencia política de género contra la excandidata presidencial en 11 conferencias “mañaneras”, pero López Obrador rechazó esa resolución. “Yo no ofendí a la señora Xóchitl, no hay prueba de eso, lo hago por principios, no ofendo a nadie, menos a una mujer, no sé de dónde salió eso”, declaró en su conferencia de prensa del jueves pasado.

Xóchitl Gálvez lamenta la actitud del presidente de la República de negar lo evidente, por lo que anuncia que le enviará un manual para que conozca el significado del término “violencia política de género”.

“Yo no voy a parar hasta que el Presidente acepte y reconozca que si ejerció violencia política, porque no es posible que ya se lo están diciendo y todavía lo niega y diga que no hay pruebas. Están los videos, decirle a una mujer que llegó a ser candidata a la Presidencia porque un grupo de hombres la pusieron, eso es violencia política en razón de género”, subraya.

La exabanderada presidencial considera que el mandatario “tiene que estudiar un poco” para que evite seguir violentando a las mujeres.

“Él pertenece a esta generación machista, misógina, donde para ellos decir esto de una mujer es totalmente normal. Este desprecio a la mujer es parte de su cultura personal y pues no por eso quiere decir que esté bien. Claro que ejerció violencia política en razón de género, pero creo que ni siquiera sabe qué es la violencia política en razón de género y por eso le voy a hacer llegar un manual al presidente a Palacio Nacional, para que lo estudie, lo lea, y creo que después de que lo lea va a entender por qué si ejerció violencia política en razón de género”, recalca.

“A todos los violentadores como el Presidente, el tribunal los obliga a leer este manual, les pone una multa, los inscribe en el catálogo nacional de violentadores y les obliga a hacer una disculpa pública. Yo voy a dar a la pelea en el tribunal para que esto suceda con el presidente, porque lo que estamos viendo es que él ni siquiera entiende que sí ejerció violencia política o si lo entiende no le importa”.

Xóchitl Gálvez advierte que el presidente López Obrador está acostumbrado a decir “su verdad” en las conferencias “mañaneras” y si niega haber ejercido violencia política de género, la gente dice, “no pues ejerció”. Sin embargo, la excandidata afirma que la realidad es muy distinta porque “sí ejerció, sí es un violentador”.

Señala que el fallo del Tribunal Electoral debería ser suficiente para que, en automático, el mandatario ofreciera disculpas, pero como “erróneamente no está sujeto a ninguna sanción, por eso voy a presentar una iniciativa esta semana pues el presidente no está obligado, pero voy a dar la pelea en el tribunal para que me ofrezca una disculpa pública”.

Sobre el fallo de la Sala Especializada del TEPJF en el sentido de que el mandatario violó los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad del proceso electoral, la excandidata presidencial reprocha que el tribunal lo haga público pasada la elección.

“Creo que, en ese sentido, el tribunal tiene que recapacitar y lo tendría que haber hecho durante la elección. ¿Qué va a decir el tribunal? Pues que la intervención no fue lo suficiente, nunca vamos a saber cuántos de los votos fueron obtenidos porque la gente realmente quería votar por ellos y cuántos por la amenaza de que les iban a quitar los programas sociales”.

Recordó que López Obrador fue el principal quejoso durante la campaña de 2006, cuando el expresidente Vicente Fox hizo algunos comentarios sobre la elección.

“La verdad de las cosas es que el tribunal, en la calificación de la elección, debería hacer una mención sobre la intervención del Presidente, no se puede ir en blanco el presidente. Sé que no lo van a sancionar, sé que no van a anular la elección, pero sí tendría que haber una reforma electoral donde la intervención del presidente sea motivo de anulación de la elección”, remarca.

En este sentido, confirma que esta semana presentará a través del grupo parlamentario del PAN, su iniciativa para reformar el código penal, a fin de que la intromisión de la o el titular del Ejecutivo se considere traición a la patria y la autoridad competente pueda juzgar y sancionar.

«No, por el momento mis recorridos son en calidad ciudadana, es probable que asistan a estas reuniones militantes de los partidos, eso tampoco está negado, porque finalmente es una gira de agradecimiento, pero no tengo pensado ni participar en un partido político en este momento, PAN, PRI o PRD, la verdad, sino simplemente reunirme sobre todo con los llamados Xochilovers, que fueron muchísimos ciudadanos que no pertenecen a partidos políticos».