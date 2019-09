No vamos a permitir chantajes: López Obrador a farmacéuticas

El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó hoy el Hospital Rural Mamantel, en Campeche, y reiteró que trabaja por el desarrollo del sureste del país, para nivelarlo con el centro y el norte.

En el marco de su gira por instalaciones del IMSS Bienestar en todo el país, se reunió con personal del hospital Mamantel y recorrió las instalaciones.

Además, el jefe del Ejecutivo se expresó en contra de las empresas que condicionaron al gobierno la venta de medicamentos.

Quisieron jugar a las vencidas, que no nos iban a vender medicinas, quisieron boicotear que no se iba a vender la medicina que se necesita para los niños con cáncer, ayer (sábado) llegó y se compró en Francia”, dijo.

Precisó que no van a permitir ningún chantaje y se seguirá combatiendo el “huachicol en medicinas”

Todo lo que se necesite, si no se consigue aquí lo conseguiremos en cualquier país del mundo porque la salud es primero, no vamos a permitir ningún chantaje ni se va a dar marcha atrás en el combate a la corrupción en el Gobierno, no soy tapadera de nadie, no soy alcahuete ni cómplice”.