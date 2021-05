“No tengo nada que ocultar”, responde Samuel García a la FGR

Samuel García Sepúlveda, candidato a la gubernatura de Nuevo León por el Partido Movimiento Ciudadano, respondió a la investigación que abrió la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra relacionada con presuntos hechos delictivos de índole electoral.

Mediante sus redes sociales, García Sepúlveda expresó que su postura sigue siendo la misma que cuando empezó a recibir ataques a diestra y siniestra.

“Sobre el comunicado emitido el día de hoy por la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, reitero que mi postura es la misma que he sostenido desde que comencé a recibir ataques a diestra y siniestra”, aseveró Samuel García en su cuenta de Twitter.

Además, destacó que está dispuesto a presentarse frente a las autoridades pertinentes para despejar cualquier duda sobre alguna irregularidad respecto a su campaña o vida privada.

“El día que una autoridad competente me requiera, me presentaré para aclarar cualquier tema porque no tengo nada que ocultar, no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional. De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas”, aseguró.

A la par, agregó que tiene claro que todos los ataques y denuncias que han surgido durante las últimas semanas se deben a que va a ganar la gubernatura del estado de Nuevo León y dejará atrás toda la vieja política.

“Estoy convencido de que la única razón detrás de todas las denuncias, ataques y difamaciones que han surgido en las últimas semanas contra mí y mi familia, es que vamos a ganar la gubernatura de Nuevo León. Ánimo, la vieja política ya se va”, puntualizó el candidato.

