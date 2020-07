“No tengo este virus”, dice AMLO tras prueba de COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se hizo la prueba de coronavirus o COVID-19 la cual fue negativa: “no tengo afortunadamente este virus”.

“Me hice la prueba del COVID, no tenía yo ningún síntoma, por eso no me había hecho la prueba. No tengo afortunadamente este virus, ya me hice la prueba, llevo mi certificado, también humildemente si allá por el protocolo de salud tengo que volver a hacerme la prueba lo voy a hacer porque tengo que ser respetuoso de las normas de ese país”.

López Obrador viajará este día a los Estados Unidos, en donde se reunirá con su homólogo de ese país, Donald Trump.

Su regreso está programado para el jueves temprano, según la Secretaría de Relaciones Exteriores.