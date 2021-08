No te ampares ni huyas, dice AMLO a Ricardo Anaya

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya persecución política contra el panista Ricardo Anaya, quién contendió con él en el 2018 y le dijo que no se ampare ni huya, sino que se defienda con pruebas de las acusaciones de corrupción en su contra, si es que es inocente.

Señaló que no es su fuerte la venganza y que ya no es el tiempo de antes, “porque en su administración puede haber políticos presos pero no presos políticos”.

A través de sus redes sociales, el ejecutivo federal respondió así a lo expresado por quien fue candidato del PAN a la presidencia en el 2018 y hoy sostuvo, que estará fuera del país porque el presidente López Obrador lo quiere encarcelar.

“No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza”, expuso el presidente de la república. “Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad”.

López Obrador, recalcó: Ya no es el tiempo de antes: “Puede haber políticos presos, pero no presos políticos”.

Fuente: La Jornada