No son de AMLO: Foto con caravana de camionetas es de la boda de Eruviel Ávila

En redes sociales circuló una fotografía con una caravana de camionetas lujosas, que fue atribuida a una movilización del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto es falso, ya que la foto es de la boda del ex gobernador del Edomex, Eruviel Ávila.

La fotografía muestra al menos 7 camionetas en fila. En primera instancia se atribuyeron a AMLO debido a que reinició sus giras por el país este 1 de junio, pero se reveló que la foto fue tomada el 25 de junio de 2017, en la boda del ex mandatario mexiquense con María Irene Dipp.

Los jetta de AMLO engordaron mucho durante el confinamiento. #AmloVeteYa. pic.twitter.com/xChyL8mKsV — Sergio Negrete Cárdenas (@econokafka) May 31, 2020

A la boda, llena de lujos y celebrada en la ex hacienda de Santa Mónica, en Tlalnepantla, acudieron el ex presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador Alfredo del Mazo, Salvador Cienfuegos, ex titular de la Sedena; Vidal Francisco Soberón, ex titular de la Marina; José Antonio Meade, ex candidato a la presidencia y José Narro, ex titular de Salud, entre otras figuras públicas.

Vidal Soberón llegó en helicóptero al Instituto Tecnológico de Tlalnepantla y luego se trasladó en un convoy de 3 camionetas negras a la ex Hacienda. En caravanas similares llegaron otros políticos

El ex panista Felipe Calderón inició el ataque con fake news al presidente la mañana de este 1 de junio.

En su cuenta de Twitter criticó a AMLO por viajar en una camioneta en su gira más reciente. Sin embargo, la foto usada es de un evento en Guadalajara ocurrido en 2019.

