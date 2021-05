AMLO ventila requerimiento de EE.UU. por información sobre García Cabeza de Vaca por lavado de dinero

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él no da instrucciones a la Fiscalía General a la República (FGR) sobre la orden de aprehensión dictada contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Pese a lo anterior, López Obrador aseveró que no puede encubrir a nadie que esté implicado en un presunto delito.

“Es una cuestión que está tratando la FGR, que es independiente, que es autónoma, no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras como lo son los conservadores, que esa es su doctrina, la hipocresía”, afirmó.

El miércoles, la FGR obtuvo una orden de arresto contra el gobernador García Cabeza de Vaca, acusado de corrupción, pese a que persisten dudas sobre su desafuero, además de que le fueron congeladas sus cuentas bancarias.

“Yo no puedo como titular del Poder Ejecutivo no puedo encubrir a nadie, no soy tapadera, si al gobierno que represento llega un oficio para que se entienda bien, con todas las implicaciones que pueda tener, porque por encima de todo está la verdad, la justicia, y yo representa al estado mexicano por encima de todo”, expresó.

López Obrador dio a conocer el oficio que mandó a autoridades mexicanas el Gobierno de los Estados Unidos en relación a un presunto lavado de dinero del gobernador García Cabeza de Vaca, y lo comparó con el expediente que dio a conocer sobre la detención del extitular de Sedena, Salvador Cienfuegos.

“Independientemente si es correcto o no, les voy a dar a conocer ahora mismo el oficio que envió la Embajada de EE.UU. solicitando información del señor Cabeza de Vaca por una investigación que ellos tienen de un presunto lavado de dinero”, expresó.

“Los adversarios nuestros pueden llegar a confundir, a decir que es una persecución política, está ordenado por el presidente, es con propósitos electorales, no, imagínense qué sucede si a este señor lo detienen en Estados Unidos, ¿cómo quedamos de nuevo, como hemos quedado durante décadas? Como tapaderas, como el país no solo de la corrupción, sino de la impunidad”, señaló.

López Obrador dio a conocer la carta enviada por el Departamento de Justicia de EE.UU., dirigida a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en donde detalla que hay un presunto lavado internacional de activos en México, EE.UU. y otros países por parte de gobernador de Tamaulipas, además de otros implicados y empresas.