“No significa nacionalizar ni estatizar, significa darle su lugar a la CFE”: AMLO envía al Congreso iniciativa de reforma al Sector Eléctrico

El presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que ya envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional al Sector Eléctrico, con el fin de garantizar la electricidad a precios justos para todos los mexicanos.

Lo anterior fue detallado en la conferencia matutina llevada a cabo en Cuernavaca, Morelos, en donde el mandatario mexicano afirmó que, en su Administración, no habrá aumentos a la luz por encima de la inflación.

“Hoy se va a dar la iniciativa que se envió desde ayer al Congreso para fortalecer a la CFE, con el propósito de que se garantice la energía eléctrica a precios justos para todos los mexicanos”, detalló.

“Que no haya aumentos por encima de la inflación como es nuestro compromiso, que no suceda lo de antes que aumentaban y aumentaban constantemente el precio de la luz, de las gasolinas, el diésel, el gas, tenemos que tener control de los precios de los energéticos para que no se afecte la economía popular”, informó.

López Obrador apuntó que se pretende fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad “porque la política anterior era fortalecer a las empresas privadas que tienen como fin el lucro, y sobre todo a las empresas extranjeras que se estaban apoderando de todo el mercado y se les tenía que comprar la luz a precios elevadísimos, mientras las plantas de CFE estaban subutilizadas, de manera deliberada querían que se arruinaran”.

El mandatario mexicano señaló que esta reforma no significa nacionalizar el sector eléctrico, y que se está procurando “resarcir el daño que ocasionó la llamada reforma energética” llevada a cabo en el pasado Gobierno Federal.

“No significa nacionalizar ni estatizar, significa darle su lugar a la CFE porque se decide en esta iniciativa que la CFE va a tener el 54 por ciento del mercado y el 46 por ciento se va a conservar para las empresas particulares que haya una auténtica, una verdadera competencia, que no había, porque apostaban a marginar, destruir a la CFE”, dijo.

En el caso de la explotación del litio, el presidente mexicano informó que únicamente corresponderá a la nación.

“En esa misma iniciativa se establece que para la explotación del litio solo va a poder hacerlo la nación, es decir, el litio que hay en el subsuelo de la patria es de los mexicanos, de la nación”, afirmó.