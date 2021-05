“No se va a ocultar nada”: AMLO promete investigación a fondo del accidente en la Línea 12 del Metro de la CDMX

Luego de que una trabe se desplomara y provocara que un tren cayera en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el incidente y aseguró que no se ocultará información, al mismo tiempo que envió sus condolencias a las familias de las personas que murieron.

Durante la conferencia mañanera, las autoridades dieron a conocer que hay 79 personas hospitalizadas derivado de la caída; además hay cinco que no han sido identificadas y 23 muertos.

“Informar sobre el lamentable accidente en el Metro que costó la vida a varias personas. Es una triste noticia, enviamos nuestro pésame a los familiares de las víctimas de este accidente, y la postura del gobierno de la ciudad la respalda el gobierno federal”, dijo.

El mandatario anunció que a las 11:00 horas habrá otra conferencia de prensa para continuar con los reportes sobre el siniestro.

Asimismo, diariamente se continuarán dando informes sobre los avances en las investigaciones.

“Va a informarse con más datos, con más detalles y no se va a ocultar absolutamente nada, el pueblo de México tiene que conocer toda la verdad, no se les va a ocultar nada, porque se tiene que actuar con responsabilidad, como siempre como lo hemos hecho en el gobierno, no se ocultan las cosas se habla con la verdad”, dijo.

López Obrador respaldó las acciones de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum, por lo que se hará una investigación a fondo sobre lo sucedido, “sin miramientos, de ninguna índole, buscando conocer la verdad, qué fue realmente lo que sucedió”.

Indicó que las indagatorias están a cargo de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía del gobierno de la Ciudad, en conjunto con un dictamen realizado por expertos independientes internacionales y, a partir de sus resultados, se asignarán las responsabilidades correspondientes.

“No podemos, como lo mencionó Claudia, caer en el terreno de la especulación y mucho menos el de culpar sin tener pruebas de los posibles responsables. Vamos a que se haga la investigación pronto, porque eso también es importante y se va a informar a los ciudadanos”, resaltó.

Ayer, un vagón del Metro de la Línea 12 se descarriló al caerse la estructura sobre la que se movilizaba entre la estación Olivos y Tezonco. De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo, el accidente ocurrió alrededor de las 22 horas con 36 minutos.