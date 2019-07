No sé si AMLO quiere aplausos permanentes: director de Proceso

Luego de que esta mañana el presidente López Obrador aseguró que ya casi no lee la revista Proceso porque “no se ha portado bien” con su gobierno, su director afirma que le preocupan las expresiones del mandatario.

En entrevista durante el programa de Azucena Uresti en Fórmula, Rafael Rodríguez Castañeda aseguró que “le da temor” lo que pueda ocurrir con la relación entre el gobierno y los medios de comunicación.

“Siento que, por desgracia para el país, hay señales de intolerancia de parte del poder Ejecutivo. Un presidente dice ‘No se han portado bien con nosotros’. Entonces no sé qué tengo que entender con ese mensaje. Yo, como director, me siento directamente aludido por las expresiones del presidente. Porque finalmente bajo mi conducción está la línea editorial e informativa de la revista. […] No sé si lo que él [López Obrador] quiere son aplausos permanentes”, dijo Rodríguez Castañeda.

Fuente: Proceso