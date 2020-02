No se debe eliminar el feminicidio como tipo penal, recula el Fiscal Gertz, pero sí pide simplificarlo

Diputadas y diputados federales rechazaron este martes la propuesta del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, para reclasificar el delito de feminicidio. La negativa se dio durante una reunión de trabajo que los legisladores sostuvieron con el funcionario.

Por su parte, el Fiscal señaló que no se eliminará el feminicidio como tipo penal, pero pidió un trabajo coordinado para simplificarlo.

“Un acto de buena voluntad no es el que resuelve las cosas; un artículo que no está bien estructurado nos va a dar una serie de problemas en el camino que no se pueden imaginar. No vamos a quitar el feminicidio, eso ni lo discutamos, si no, qué necesitamos para defender al género femenino ante una agresión de esta naturaleza”, señaló el Fiscal.

Si antes de que termine el mes tenemos ese proyecto con las personas que ustedes nombren, yo les prometo que a partir de mañana trabajamos juntos, sacamos una solución”, añadió.

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en el el Palacio Legislativo de San Lázaro, legisladores de los diferentes partidos políticos coincidieron en que el delito de feminicidio debe permanecer en la legislación, y señalaron que las fiscalías deben actualizar sus protocolos para trabajar con perspectiva de género.

La Diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano (MC), pidió al Fiscal usar “lentes con perspectiva de género” para no “identificar el homicidio doloso” como feminicidio.

“Vamos a ver la violencia de género con otros lentes y la apuesta es que podamos hacer una relación estrecha de trabajo y nos permita este punto de vista desde la realidad que vemos todos los días”, añadió Tagle.

Por su parte, Olga Patricia Sosa, de Encuentro Social (PES), pidió que “que los ministerio públicos hagan su trabajo para tener un país con mucha más seguridad para nosotras”.

El pasado 10 de febrero, Alejandro Gertz Manero, defendió su propuesta de retipificar el feminicidio como homicidio agravados.

El Fiscal señaló que en los últimos cinco años los homicidios han crecido 35 por ciento mientras que los feminicidios han aumentado 137 por ciento como una prueba, según su perspectiva, de que es necesario modificar la ley para perseguir de manera más eficaz perseguir los crímenes contra las mujeres.

“El delito no está, de acuerdo con nuestro punto de vista, lo suficientemente claro como para poder hacer esa defensa. ¿Por qué? Porque en los homicidios no tenemos ese aumento y en los feminicidios sí. Todo es de lógica elemental”, justificó en la rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional.

La controversia sobre eliminar la figura de feminicidio, que es el asesinato de las mujeres por razones de género, se desató la semana pasada tras filtrarse a los medios una reunión que tuvo Gertz con diputadas del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Las legisladoras del partido se opusieron al cambio al apuntar a un contexto en el que, tan solo el año pasado, hubo 976 carpetas de investigación por feminicidio y un estimado de mil seis casos de este crimen, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP).

Aun así, el Fiscal general reiteró este lunes que en la tipificación de este delito han encontrado obstáculos que “deben superarse”.

“Si el Ministerio Público tiene más capacidad para poder resolver los problemas de homicidio, si tenemos un grupo vulnerable, tenemos que manejarnos en la capacidad que existe. Hacer leyes que no entienden la realidad de los niveles de competencia, que tienen que ir subiendo y mejorando, no va en favor de las víctimas”, dijo.

El funcionario informó que se reunirá este martes con diputados federales para tratar este y otros asuntos relativos a una posible reforma judicial, que también incluye la creación de un código penal único que reemplace a los actuales estatales y federal, una propuesta que también ha despertado críticas en su contra.

