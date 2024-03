No queremos autoritarismo, queremos justicia: Claudia Sheinbaum desde Pesquería, Nuevo León

Continuar con los trabajos a favor de la construcción de una nación con justicia y paz, desde la atención a las causas, la reforma al poder judicial y la coordinación entre todos los poderes de gobierno es la meta principal del segundo piso de la Cuarta Transformación, así lo aseguró Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM), al destacar que el autoritarismo no tiene lugar en el Humanismo Mexicano que representa la 4T.

*’’Tenemos que bajar la impunidad todavía más en nuestro país ¿Cómo se hace eso? No es mano dura, no nos equivoquemos, no es autoritarismo lo que se requiere, eso ya lo vivió México, el autoritarismo de Calderón, declarando la guerra contra el narco, eso no es lo que queremos; queremos justicia, que es distinto, la justicia quiere decir justicia social, pero también un sistema judicial que funcione y esa tarea es de la Presidenta, de los gobernadores, de las fiscalías y también de Poder Judicial’’,* puntualizó al hacer hincapié en que *‘’todos somos responsables de la construcción de la paz’’.*

Frente al pueblo del municipio de Pesquería, Claudia Sheinbaum explicó, que contrario a lo que quiere hacer creer la oposición, en la 4T los abrazos se dan a los jóvenes y no a los delincuentes, por lo que la atención a las causas será el eje principal para lograr un México con seguridad y bienestar.

*’’¿Quién se acerca a la delincuencia? El joven que no tiene otra opción, no solo económica, sino que busca una manera, una perspectiva de vida, cuando en realidad es una perspectiva de muerte, ¿Qué tenemos que hacer? Que ningún joven se acerque a una práctica delictiva y eso ¿cómo se hace? por supuesto con las familias, pero con educación, con actividades culturales, deportivas que les permita que tengan una vida distinta’’, aseveró.*

Al respecto, aseguró que lo que se busca en la continuidad de la 4T es fortalecer lo ya hecho por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que no solo significa consolidar sus programas sociales y obras emblemáticas, sino que también quiere decir fortalecer la democracia, lo que a su vez llevará a una nación más justa.

*’’México es un país libre, democrático y tenemos que fortalecer la justicia, por eso decimos que la paz y la seguridad son fruto de la justicia, lo hice en la Ciudad y lo vamos a hacer en país cuando lleguemos’’, destacó.*

Por otra parte, Claudia Sheinbaum expuso que para Nuevo León el segundo piso de la 4T tiene grandes proyectos preparados como sería ayudar a los municipios que necesitan mejorar en materia de movilidad, como es el caso de Pesquería. *’’Pase lo que pase vamos a traer transporte a Pesquería, porque también es un derecho de las y los trabajadores’’.*

Asimismo, puntualizó que para Nuevo León y el resto del país una de las prioridades será que lleguen más inversiones, pero que estás generen bienestar para todos y todas, especialmente para los trabajadores.

*’’Hay quien piensa que Morena no ve porque haya iniciativa privada, porque haya inversiones, propiedad privada. Claro que estamos a favor de las inversiones, pero el problema es que durante muchos años solo vieron el empleo, no vieron los salarios, lo que viene acompañado de los salarios, un modelo que dejó a mucha gente en la pobreza con profundas desigualdades, hasta que llegó el Presidente y dijo: ´por el bien todos y de todas, primero los pobres´’’, destacó.*

En el encuentro con los habitantes de Pesquería y sus alrededores, Waldo Fernández González, candidato al Senado de la República, aseveró que Nuevo León está listo para que llegue la Cuarta Transformación de la mano de una líder como Claudia Sheinbaum, quien ya demostró ser una funcionaria que implementa políticas públicas a favor del bienestar.

*’’Hoy en Nuevo León, está por llegar la Cuarta Transformación, está por confirmarse la llegada del segundo piso de la Cuarta Transformación, porque tenemos proyecto, pero también porque tenemos una líder, tenemos una persona que es académica, que es científica, preparada, activista, funcionaria y esa es la parte medular que como funcionaria cambió la vida de las personas desde la Ciudad de México’’, comentó.*

Por su parte, Judith Díaz Delgado, candidata al Senado de la República, hizo un llamado a que desde Pesquería se demuestre que es momento de que el gran cambio llegue a este estado, por lo que invitó a todos y todas a seguir sumando voluntades a favor de la 4T.

*’’La mayoría de los mexicanos ya decidió y ya dijo que Claudia será Presidenta (…) Hoy cada uno de nosotros nos vamos a llevar el compromiso de traer la Cuarta Transformación a cada rincón de Nuevo León, hoy nuestro compromiso con Claudia Sheinbaum es que Pesquería va a cambiar’’, aseveró.*

Al encuentro también asistieron Néstor Núñez López, coordinador de la Segunda Circunscripción; María Guadalupe Rodríguez Martínez, comisionada nacional del Partido del Trabajo; Anabel del Roble Alcocer, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena y Edgar Salvatierra Bachur, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista (PVEM).