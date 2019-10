No puedo arriesgar la vida de la gente: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López obrador reiteró la tarde del viernes que optó por liberar a Ovidio Guzmán para no poner en riesgo a habitantes de Culiacán que se encontraban en la zona donde se registraron enfrentamientos la tarde y noche del jueves, informó Excélsior.

Desde Tlaxiaco, Oaxaca, López Obrador estableció que el Ejército no será utilizado por su administración para actuar en contra de la población o dañarla en un fuego cruzado.

“No vamos a masacrar al pueblo, no vamos a utilizar al ejército para reprimir al pueblo de México. Además, los soldados son pueblo uniformado que nos están ayudando mucho. Están actuando con mucha responsabilidad. Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Nosotros tenemos que cuidar la vida de todos los seres humanos. No a la guerra, sí a la paz,” estableció el presidente

López Obrador dio por concluida la gira por hospitales del sistema IMSS bienestar que duró 106 días, abarcó 19 estados, 80 hospitales y recorrió a lo largo de ella más de 18 mil kilómetros.

Adelantó que el próximo lunes dará a conocer el plan de salud de su gobierno para los próximos años consistente en presupuesto para reparar o ampliar hospitales, basificar a personal eventual, equipar a los hospitales, y garantizar el abasto de medicinas.

Dentro de una semana se presentará el proyecto para ocupar el hospital que está inconcluso en Tlaxiaco y que deberá quedar concluido y operando en marzo de 2020.

Antes de llegar a Tlaxiaco bajó en varios puntos para saludar a pobladores de la región y a niños que ejecutaron piezas de música en su honor y a una banda de guerra infantil.