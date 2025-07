No protegemos a nadie que incurra en corrupción: Alcalde en Consejo de Morena

Senadores, diputados y militantes de Morena comenzaron a llegar al Consejo Nacional del partido, que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Entre ellos, destacó el coordinador legislativo Adán Augusto López.

A su llegada, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acusó una “ofensiva mediática terrible” en contra de su coordinador parlamentario.

Además, reconoció que en el “hay algo de fuego amigo” en el caso de los presuntos vínculos de su ex secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez.

“Hay también algo de fuego amigo, pero en general es una ofensiva de la derecha. La verdad es que traen una ofensiva mediática terrible contra que el senador”, acusó.

Indicó mientras no haya “una denuncia” todo es un “golpeteo”. Rechazó cualquier tipo de similitud con el caso de Genaro García Luna.

“García Luna está preso, confeso, sentenciado. Cualquier similitud con ese caso es absurdo, pero además yo no escucho a los medios pidiendo que Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón ni le dicen que dé la cara, ni le dicen que por qué es de España”, dijo.

Por su parte, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que en el partido no se protege a nadie, sea militante o no, si cometen actos de corrupción, o si traicionan los principios de la Cuarta Transformación.

“Morena no protege a persona alguna, sea militante o no, que incurra en actos de corrupción o que traicione los principios”, dijo.

