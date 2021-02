“No pienso pagar ni un rábano”, dice Ricardo Salinas Pliego sobre el adeudo millonario con el SAT

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego respondió a un usuario de redes sociales que no pagará “ni un rábano” al Servicio de Administración Tributaria (SAT), esto luego de que le preguntaran si con eso pensaba pagar su adeudo. El cuestionamiento se hizo como respuesta a una fotografía que subió con sus rábanos orgánicos.

Hace unos días, Raquel Buenrostro, titular del SAT, planteó en el programa “Los periodistas”, de La Octava, que la deuda por falta de pago de impuestos de las empresas de Salinas Pliego podría superar los 40 mil millones de pesos

El 6 de febrero, el segundo hombre más rico de México, de acuerdo con la revista Forbes, informó en su cuenta de Twitter que viajó con su familia a una propiedad en la que tiene un huerto orgánico. Desde el lugar, sonriente y con su esposa, aseguró que sus “rábanos orgánicos, se ven de maravilla y están deliciosos”.

Ante la publicación un usuario le preguntó “¿con esos piensa pagarle al SAT?”, cuestionamiento al que le contestó con la frase “No, no pienso pagar ni un rábano”. Hoy, en respuesta al periodista Álvaro Delgado, Ricardo Salinas dijo que fue sacado de contexto y aclaró que “no les pienso dar ni un rábano (de esos que están en la foto)”.

En las redes sociales del dueño de Grupo Salinas hay constantes reclamos de usuarios que le invitan a cubrir los adeudos que el conglomerado tenga con el SAT, sin embargo, el empresario se limita a contestar que, como siempre ha dicho, no le debe ni un peso a la dependencia. Pero ha reconocido que “si las empresas de las que soy parte deben, pues que paguen lo que tengan que pagar y que la autoridad determine que es justo”.

“Pagar sus impuestos es lo menos que puede hacer por su país que le ha dado tanto dinero que se lo a ganado con su trabajo y esfuerzo lo tengo claro, eres de los empresarios consentido del zángano de palacio nacional, es lo menos que puedes hacer por tú patria”, le escribió un usuario, sin embargo, Salinas Pliego siempre remite a la misma contestación: “yo pago todos mis impuestos, no sé de que habla”.

No lo saques de contexto, no seas miserable… me preguntaron si con esos rábanos le iba a pagar al sat y les dije que no, no les pienso dar ni un rábano (de esos que están en la foto). Me da gusto que tengan notas amarillistas y les ayuden a comer a ustedes y sus familias.

