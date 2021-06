“No nos lo quieren pagar”, reclaman personas que vendieron su voto a Morena en la alcaldía Gustavo A. Madero

En redes sociales circula un video que muestra a un grupo de simpatizantes de Morena reclamar un supuesto pago por emitir su voto a favor del candidato a la alcaldía Gustavo A. Madero, Francisco Chiguíl; los inconformes reclaman que pese a contar con la fotografía de la boleta ya sufragada, no han recibido el pago que les habrían prometido por la compra de su voto.

“Ya nos pidieron la captura del voto y ahora no nos lo quieren pagar”, es el reclamo de una mujer frente a la casa de campaña del candidato virtualmente ganador de la alcaldía Gustavo A. Madero, el descontento fue grabado en un video que se ha vuelto viral.

La inconforme asegura que no es la única persona a quien no le habrían pagado por votar a favor de la reelección del alcalde en GAM, aunque no especifica el monto que se le habría ofrecido a cambio de su voto.

Esta acción formaría parte de dos delitos electorales, uno por “solicitar tu voto a cambio de paga y otra recompensa”, y otro más por fotografiar la boleta ya con el voto emitido, de acuerdo a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR.

El artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, indica que la compra de voto y la solicitud de alguna evidencia del mismo será castigado con hasta 3 años de prisión, además de que el acusado deberá pagar de cincuenta a cien días de multa de comprobarse su participación en este delito.