“No nos estamos chupando el dedo”, AMLO criticó a nueva caravana migrante por cercanía de elecciones en EEUU

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, criticó que una nueva caravana de migrantes haya partido desde Honduras, a un mes de los comicios presidenciales en Estados Unidos. Sospechó que la agrupación tendría tintes político electorales.

Esta caravana rompió el cerco en la frontera centroamericana e ingresó a Guatemala, según reportes de aquel país, serían alrededor de 3,000 personas, cuya ruta atravesaría por México para llegar a EEUU. Sin embargo, ante los anuncios sobre la limitación de su ingreso, como sanciones por propagación de COVID-19, algunos migrantes han retornado a su país.

“Es un asunto que yo creo tiene que ver con la elección en Estados Unidos. No tengo todos los elementos, pero hay indicios de que esto se armó con ese propósito, no sé en beneficio de quién, ahora sí que como se dice coloquialmente, de parte de quién, pero no nos estamos chupando el dedo”, dijo López Obrador en su conferencia matutina de este viernes 2 de octubre.

Pues las elecciones en el país norteamericano están previstas para el próximo 3 de noviembre, cuando los estadounidenses deberán elegir entre el candidato del partido Demócrata, Joe Biden; o reelegir por un segundo periodo de cuatro años a Donald Trump, actual mandatario que compite por el partido Republicano y quien en las últimas horas dio positivo a COVID-19, lo que ha puesto en crisis el liderazgo nacional, como la continuidad de su campaña.

“Tenemos que ver cómo evadimos la provocación, si es que está montado este asunto con ese propósito”, lanzó AMLO. El 18 de enero pasado, una caravana de al menos 1,460 migrantes fue frenada en la frontera sur de México, con apoyo de 500 elementos de la Guardia Nacional y autoridades de migración. En aquella ocasión fue cerrado el Puente Internacional Rodolfo Robles. El grupo que avanza en esta ocasión sería el segunda del año y se da también en plena pandemia de COVID-19.

AMLO dijo que en el debate electoral de EEUU no estaba el tema migratorio entre las prioridades, además, que México y sus autoridades se han mantenido al margen, para que sus opiniones no sean interpretadas como el apoyo de algún candidato. El jefe del ejecutivo federal enumeró la agenda de la discusión entre contendientes e incluyó a la pandemia, la crisis económica, así como el racismo y las relaciones con China.

“Les quiero decir también con toda la sinceridad que nos caracteriza, hablando con franqueza, que nos parece muy raro, es muy extraño el que salga esta caravana en víspera de la elección en Estados Unidos, es mucha casualidad. ¿Y cómo es que en Honduras, que hay hasta toque de queda, se permite que se integre este grupo?, que ya entró a Guatemala, que fue convocado en redes sociales. Sí, es muy extraño.”, abundó López Obrador ante una segunda pregunta en la conferencia.

Ante el anuncio de la caravana, el Instituto Nacional de Migración comunicó que aquellas personas extranjeras que pretendan circular por el país o usar áreas de internación, como albergues, deberán cumplir protocolos de salud, de lo contrario, serán sancionados hasta con 10 años de prisión por poner en riesgo la salud de otros.

“El Código Penal Federal, en su Artículo 199-Bis, establece que será sancionado de tres días a tres años de prisión y hasta 40 días de multa, quien a sabiendas que está enfermo de un mal grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro. En tanto, el artículo 444 del Código Penal del Estado de Chiapas determina hasta cinco años de prisión; mientras, el artículo 120 del Código Penal del Estado de Tabasco fija de dos y hasta 10 años de prisión a que cause a otro un daño de salud”, advirtió la dependencia.

Por su parte, el gobierno de Guatemala, que encabeza Alejandro Giammattei, declaró estado de prevención en seis departamentos del país. Por lo cual, la Policía Nacional Civil ha empezado a realizar inspecciones en Izabal, Petén, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, El Progreso. El presidente denunció que los migrantes ingresaron de manera violenta en la frontera Guatemala-Honduras de Corintio.