“No, no puede ser Denise Dresser”. La reacción de Jesusa Rodríguez al baile en VIDEO se vuelve viral

La senadora por Morena, Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez se sorprendió por el video en el que Denise Dresser salió bailando reguetón.

“No, no puede ser Denise Dresser. No, no puede. Sí, sí es”, dijo la senadora sorprendida en un video que compartió en su cuenta de Twitter.

El pasado 2 de septiembre Denise Dresser cumplió su compromiso de bailar reguetón al recaudar 146 mil pesos para los alumnos becados del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

El ITAM publicó el video donde se ve a la politóloga y académica bailar al son de Maluma y Shakira como lo prometió hace unos días luego de dar a conocer que buscaba fondos para apoyar a sus alumnos a través del programa Becatlon que comenzó el pasado 27 de agosto y concluye el próximo 5 de septiembre.

Desde el anuncio del reto, Dresser se tomó muy en serio la petición fue así como logró la recaudación que será destinada al Fondo Nuestro ITAM.

“Mis alumnos me retan, me inspiran, me enseñan más de lo que yo sé. Hoy me toca apoyarlos vía el BecatlónITAM que financiará becas para ayudar a los estudiantes más destacados y necesitados. Mi compromiso es bailar una canción de Maluma cuando se logre la meta”, escribió en Twitter.

Fuente: Sin Embargo