No necesito espías, quien me informa es el pueblo: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para conocer el desempeño de los funcionarios públicos, no necesita instituciones como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), pues su gobierno no necesita espías, “quien me informa es el pueblo de México”.

Durante el acto de Programas de Bienestar y Tren Maya, en Playa del Carmen, Quintana Roo, el Ejecutivo federal destacó que al no haber corrupción, el presupuesto será suficiente para ayudar al pueblo, pues en el pasado se robaban una buena parte de los recursos públicos y la mayor parte de lo que quedaba se destinaba al propio gobierno.

De acuerdo con el mandatario, el programa prioritario de su gobierno es Jóvenes Construyendo el Futuro, que lleva a la fecha 600 mil afiliados.