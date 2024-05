‘No me van a doblar’: Eduardo Rivera responsabiliza al gobierno federal y estatal de su seguridad

“A mis adversarios políticos les digo que no me van a doblar, no causarán mella con estos actos cobardes, mi ánimo y mi determinación es continuar con esta lucha por un mejor Puebla y un mejor México para que todas nuestras familias vivan sin miedo”, sentenció el candidato al gobierno por la alianza Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, al emitir una declaración tras el ataque recibido la noche del sábado en el fraccionamiento donde vive.

El panista indicó en un pronunciamiento público que responsabiliza al gobierno federal y al estatal de cualquier situación que pueda pasar a él o a su familia, pues no han dado las condiciones necesarias para garantizar la seguridad rumbo a la jornada electoral de junio.

“El pasado 2 de mayo advertí la falta de condiciones de seguridad en el proceso electoral, durante la semana he alertado de la escalada de violencia criminal y política en la entidad, ayer (4 de mayo) por la noche esa preocupación se materializó en un ataque directo dentro del fraccionamiento en donde vivo con mi familia”, dijo.

Destacó que a partir de la declaración de sus vecinas, quienes recibieron agresiones físicas en rostro y cuerpo, se desprende que el ataque era en contra suya, pues los delincuentes preguntaban por su nombre y por el político y dijeron que cuando llegara “lo recibiremos con un plomazo en la cabeza. Esta información y la manera en cómo se dieron los hechos, es una muestra evidente de que se trató de un atentado directamente contra mi persona. No puede haber, ni admito otra interpretación; hago un enérgico llamado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, para que cumplan con su obligación constitucional de garantizar la paz y las condiciones para el desarrollo de un proceso democrático; hago a las autoridades responsables de la integridad de mi familia, de mi persona, de mis vecinos, de mi equipo y de todos y cada uno de los candidatos y de las candidatas de la alianza Mejor rumbo por Puebla”, sostuvo.

Agregó que el estado de derecho y no el de terror deben ser la norma en Puebla y en el país.

Asimismo destacó que por fortuna su familia se encuentra bien aunque con las afectaciones psicológicas y de trauma por un hecho de esta índole.

Se tiene conocimiento de la existencia de dos detenidos tras los hechos, quienes son de origen colombiano.