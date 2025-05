“No me gustaría especular”: Niega Harfuch relación entre atentado en su contra y asesinato de funcionarios de CDMX

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rechazó que el asesinato de los colaboradores de la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, esté relacionado con el atentado que él sufrió o con el que se perpetró contra el periodista Ciro Gómez Leyva.

Luego de tres horas de reunión privada en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, García Harfuch ofreció una conferencia de prensa, en la que se le cuestionó si habría fundamento para relacionar el reciente homicidio de los funcionarios capitalinos con los atentados perpetrados en 2020 y 2022.

En este caso, por tratarse de una investigación en curso, a mí en lo personal no me gustaría especular. No hay ninguna relación al momento, que indique que están vinculados del atentado que nosotros sufrimos o al atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva a éste, son casos distintos, al momento no hay nada que los vincule, pero lo que sí queremos que la ciudadanía sepa es que son hechos que no van a quedar impunes”, explicó.

Omar García Harfuch resaltó el trabajo de la Fiscalía de la Ciudad de México y refrendó el apoyo del Gobierno federal a Clara Brugada.

Ximena Guzmán, de 42 años, y José Muñoz, de 52, secretaria particular y coordinador de Asesores de Brugada, respectivamente, fueron acribillados poco después de las 7:00 h del 20 de mayo, en la alcaldía Benito Juárez.

Las autoridades capitalinas aseguraron que “al menos cuatro personas” habrían participado en el asesinato de ambos funcionarios y afirmaron que el atentado contó con “un importante grado de planeación”.

Además, están bajo investigación dos mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México por irregularidades en las indagatorias por el caso.

Con información de López-Dóriga Digital