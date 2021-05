“No levanta el movimiento reaccionario en mi contra, la gente no sale a protestar en contra del gobierno”: AMLO al insistir que existe una campaña mediática en su contra

“No levanta el movimiento reaccionario en mi contra, la gente no sale a protestar en contra del gobierno, nada que ver con lo que está pasando en otros países. ¡No les sale! A pesar de la lanzada de los medios”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que en su conferencia de prensa matutina volvió a asegurar que existe una campaña mediática en su contra.

También reprochó a los intelectuales famosos, de quien dijo recibían dinero público, y ahora están enojados del lado de sus opositores, y les sugirió:

“Si ya no es posible que ellos cambien, sus hijos sí o sus nietos sí. El camino del lucro, de la inmoralidad, del egoísmo; el dinero se convierte en una desgracia, en una maldición. Si me toca dar un consejo a mis hijos -que lo hago- o a gente que quiero mucho, que son millones de mexicanos: el consejo es no a lo material, ‘porque te vas a desgraciar, que no sea tu obsesión el dinero’”, afirmó.