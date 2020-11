No le quita nada a España ofrecer una disculpa por la Conquista: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que “no le quita nada” a España ofrecer una disculpa por la manera injusta en que fueron tratados los pueblos originarios de México durante la Conquista, informó El Universal.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario señaló que a pesar de que han pasado más de 500 años de la llegada de los conquistadores a México, aún existe el deseo de reivindicación, de justicia y de perdón.

“No quiero polemizar, nada más decir que no se nos quita nada con ofrecer una disculpa por la manera injusta en que fueron tratados los pueblos originarios de México durante la invasión extranjera. El poder es humildad, no es arrogancia, pero cada quien es libre de manejar su política exterior, nosotros somos respetuosos del principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos”, dijo.

“Consideramos que sí hubo abusos y que ha pasado el tiempo, pero todavía existe este deseo de reivindicación, de justicia, de perdón. Hay países que mantienen todavía afanes colonialistas”, dijo.

En marzo del año pasado, el presidente López Obrador envió una carta al rey Felipe VI de España y al papa Francisco, en donde les solicitó que pidan perdón a los pueblos originarios de México por los abusos cometidos durante la Conquista del país hace 500 años.

“Envié una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubo matanzas, imposiciones. La llamada Conquista se hizo con la espada y con la cruz”, comentó en u video difundo en sus redes sociales.

En respuesta, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que fue poco acertada la decisión de López Obrador de hacer pública la carta que envió al rey Felipe VI y además “no procede” observar con ojos contemporáneos lo que sucedió hace 500 años.