“No le deseo a nadie que vea despedazado a su compañero”, dice policía que sobrevivió en Aguililla

Un policía que sobrevivió a la emboscada en el municipio de Aguililla, Michoacán, aseguró que a él y a sus compañeros no les dijeron a qué iban y tampoco les dieron el equipo necesario para combatir a supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Cuando íbamos entrando, yo empecé a escuchar las detonaciones y son unas detonaciones diferentes a las de nosotros, nada más por el simple hecho de la repetición, nosotros no tenemos armas de repetición, es de tiro a tiro, lo único que alcancé a hacer fue bajarme de la unidad y correr, esconderme y estar escondido lo más que pudiera hasta que se terminaran las detonaciones”, dijo en entrevista para el noticiero de Azucena Uresti, de Milenio Televisión.

“Fue un gritadero de los compañeros, se activó el botón de pánico del equipo de comunicación de nosotros, fue un gritadero, fue un corredor, en fin, y los típicos gritos de aquella gente disfrutando la carnicería que estaban haciendo”, relató.

“Yo seguí escondido, es una impotencia muy fuerte de no saber qué hacer ni cómo responder. Yo no traigo arma larga, traigo pura arma corta de cargo. Lo único que hice fue correr. No tengo capacidad de respuesta de fuego. Hay compañeros que no traen armas. Nos dan un cargador. ¿De qué sirve? Los chalecos están descubiertos de los costados”, denunció.

“No nos dotan de apoyo psicológico… pero lo voy a buscar por mi cuenta porque no le deseo a nadie estar en una situación así. No le deseo a nadie ver que con el que ibas platicando, con el que te sentaste a desayunar ese día, al poco rato lo ves despedazado y a otros que ni siquiera están”, dijo.

Fuente: Sin Embargo