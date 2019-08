No importa cuánto crezcamos, si cero o 2%: Carlos Slim

El empresario Carlos Slim dijo que no importa cuánto sea el crecimiento económico, si 2 por ciento o incluso cero, lo importante es que hay recursos para invertir en grandes proyectos que causarán que el dinero fluya.

En conferencia de prensa matutina, el presidente de Grupo Carso indicó que los empresarios están dispuestos a invertir en grandes proyectos gubernamentales, sólo es cuestión de ponerse de acuerdo.

“El crecimiento puede ser cero o 2 o 0.2 o 0.8 (por ciento), no es importante, lo importante es que está así porque no ha habido esa gran inversión”, indicó.

Slim manifestó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador planea grandes proyectos, los cuales podrían generar empleo y actividad económica.

Recordó que en Europa, Estados Unidos y Japón la tasa de interés es negativa y México es un “paraíso” en el que los empresarios pueden tener el 8 por ciento con alternativas a largo plazo, como los previstos en el sureste o el aeropuerto.

Slim se dijo confiando en que México podrá crecer económicamente en el corto plazo, pero no este año, y reiteró que eso es intrascendente.

“Vamos a crecer bien y pronto, no este año… no sé si crezcamos o no crezcamos, es intrascendente. Lo relevante es que hay un potencial y grandes posibilidades de crecimiento”.

El empresario invierte no por confianza, sino por demanda: Slim

El empresario señaló que los empresarios invierten en proyectos gubernamentales porque hay mucha demanda, no por confianza.

Dijo que cuando se genera empleo o hay actividad económica se genera demanda; en cambio, si no mueve su dinero se pierde la capacidad de estar en el mercado o la participación que ya tenía.

“El empresario invierte no porque tenga mucha o poca confianza, sino porque tiene mucha o poca demanda. Si hay demanda pues invierte, sino es un tonto, va a perder sus actividades”.

AMLO ha reiterado en varias ocasiones que los empresarios han mostrado confianza en los proyectos de su gobierno.

Fuente: Sin Embargo