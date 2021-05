No hubo favoritismo, seré su guía y consejero, dice Félix de su hija. No seré una “Juanita”, afirma ella

Félix Salgado Macedonio dijo hoy que será guía y consejero de Evelyn Salgado Pineda, su hija, quien será la candidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Guerrero.

“Mal haría yo en estar como sombra de ella. ¡No! ¡Nunca! Evelyn es una mujer limpia, honesta, pública, transparente. Conozco a Evelyn. Es mejor que yo. ¿Por qué lo digo? Porque los hijos son mejores que los padres”, dijo Macedonio después de que Mario Delgado, dirigente de Morena, hiciera oficial que Evelyn será la abanderada.

Salgado Macedonio dijo que no hubo favoritismo al momento de elegir a la candidata de Morena. “Ustedes han elegido, no el papá, no Félix, no el padre, el pueblo”, expresó.

“Desde que nació soy su guía y seré su consejero para que camine, como les he enseñado: por el camino correcto, nunca traicionar al pueblo, no robar, no mentir, agregó.

Por su parte, Evelyn dijo que ella no se llama “Juanita, pues no busca marcar la ruta para que su padre llegue a la Gubernatura, como ocurrió en 2009 con Rafael Acosta, conocido como “Juanito”.

“Cómo ya lo dije en otras ocasiones, no me llamo Juanita, me llamo Evelyn Salgado Pineda. Orgullosamente hija de Félix Salgado Macedonio y de María de Jesús Pineda Chavarría, y aclarar que con el voto del pueblo se va a gobernar seis años”, expresó.

“Evelyn Salgado es la persona mejor posicionada para ocupar la candidatura a la Gubernatura de Guerrero, así nos confirma nuestra encuesta interna, respaldada por dos encuestas espejo, en la Comisión de elecciones”, informó este día Mario Delgado, dirigente de Morena.

“Evelyn Salgado Pineda es una mujer joven, capaz y la mejor evaluada. Vamos por una #RevoluciónEnLasUrnas en Guerrero”, agregó Delgado.

Esta semana, Félix Salgado Macedonio, político mexicano acusado de abuso sexual, encabezó una protesta en contra de la suspensión de su candidatura a Gobernador de Guerrero y anunció que llevará el tema ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

“Vamos a llegar hasta donde tope, no hay rendición, no hay para atrás, vamos a llegar hasta la Corte Interamericana”, dijo el político del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) durante una asamblea con centenares de seguidores en Chilpancingo, capital del sureño estado de Guerrero.

Fuente: Sin Embargo