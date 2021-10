No hay prisa para sacar reforma eléctrica: PRI; Morena pone fecha

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira y el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtieron que “al PRI nadie lo presiona” para que apoye la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, y dijeron que no hay prisa por sacar la propuesta.

Los diputados priistas aseguraron que la Reforma Eléctrica del Ejecutivo federal debe discutirse sin prisas, ni tiempos, por lo que proponen la realización de un parlamento abierto en el que se escuche al sector privado, especialistas y se invite al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.

El líder de los diputados tricolor, Rubén Moreira, sostuvo que hasta conocer y evaluar los diversos argumentos, su bancada emitirá una posición de la reforma constitucional a la contra reforma energética del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Por separado, Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, manifestó que no tienen prisa para avalar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí la determinación de resolverla en el actual periodo ordinario de sesiones y que sea posterior a la aprobación del Presupuesto del 2020.

No tenemos prisa, creemos que va a salir en este periodo, el presupuesto debe estar listo, según me han comentado los integrantes de la Comisión de Presupuesto y he platicado con algunos coordinadores, por el 12 o 13 de noviembre, y yo creo que entre el 12 de noviembre y antes de que concluya el periodo estaremos votando en el pleno la reforma a la industria eléctrica”, señaló.