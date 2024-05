No hay ofrecimientos a Del Moral para que sume a mi equipo: Sheinbaum

A su llegada a esta capital, donde por la tarde cerrará su campaña en Tabasco, junto con Javier May, candidato al gobierno del estado, Claudia Sheinbaum, la abanderada presidencial de la coalición Sigamos haciendo historia, aseguró que la ex priísta Alejandra del Moral no militará en Morena, el PVEM o el PT. Tampoco han hablado de incorporarla a su equipo.

Su adhesión, precisó en breve entrevista, “lo que muestra es esta gran suma de mexicanos y mexicanas por la transformación”.

Afirmó que la ex candidata a gobernadora del Estado de México fue quien decidió incorporarse, y el acercamiento fue “a través de una persona conocida y ella decidió acercarse. Nos vimos y como dije (en redes sociales) encontramos más coincidencias que diferencias”.

-¿Qué aporta Alejandra del Moral a su campaña?

-Ella se decidió incorporar. No es que vaya a militar en Morena, en el Verde o en el PT, y realmente lo que muestra es esta gran suma de mexicanos y mexicanas por la transformación.

-¿Le van a ofrecer algo?

-No, no está hablado sobre eso. Fue una decisión.

Aseguró sentirse muy contenta de llegar al estado, tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Siempre comprometida con Tabasco”.

Fue recibida en un ambiente festivo, con música y gritos de ¡presidenta, presidenta! Se tomó selfies y recibió regalos.

Antes de bajar del avión, se fotografió con la tripulación del avión en que llegó procedente de Mérida, Yucatán.