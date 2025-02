“No hay nada ilegal, lo que hay es una colaboración y una cooperación”: Sheinbaum por vuelos de drones de EU que vigilan a los cárteles

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no hay nada ilegal en los vuelos de drones militares de Estados Unidos, los cuales vigilan a cárteles mexicanos.

Sheinbaum Pardo apuntó que este tipo de acciones del Gobierno de EE.UU. son parte de la colaboración u la coordinación que existe entre ambos países.

“Aprovecho de una vez por este tema que salió en los medios ayer y hoy de estos vuelos y drones, que por cierto hay que decirlo viene de una nota del NYT que después recupera CNN. En primer lugar no hay nada ilegal, lo que hay es una colaboración y una cooperación, que tiene muchísimos años y no es de ahora”, indicó.

“Estos buenos son parte de la coordinación, colaboración que se hacen desde hace muchos años entre el Gobierno de EE.UU. y de México y muchas veces es a petición, o más bien, todas las veces es bajo petición del Gobierno de México, de colaboración de información para pode atender condiciones de seguridad en marcos de colaboración establecidos entre Fuerzas Armadas de México y distintas instituciones del Gobierno de EE.UU.”, dijo

“Entonces no hay nada ilegal y es parte de una colaboración y de una coordinación, en donde se comparte la información, siempre en el marco de los cuatro principios esenciales de la colaboración entre EE.UU. y México en donde un elemento principal es el respeto a nuestra soberanía”, refirió.

La mandataria mexicana se cuestionó por qué sale la información de estos vuelos de drones militares estadounidenses en un medio como The New York Times, y recalcó que no van a debilitar a su Gobierno.

“La pregunta es, ¿por qué sale la nota en el New York Times? ¿Quién le da esa nota al New York Times? ¿Qué quieren promover con la nota? Y todos los corifeos que se desatan en medios mexicanos o en la oposición. como diciendo ‘es que la presidenta de México es débil’, ‘tuvo que ceder frente a espionaje del Gobierno de EE.UU.’, ‘hay violación a la soberanía’, cuando en realidad es un protocolo de coordinación y colaboración que existe desde hace años entre EE.UU. y México”, sostuvo.

“No nos van a debilitar, primero porque tenemos principios, y la soberanía es un principio, no es negociable. Segundo, porque siempre decimos la verdad, nunca escondemos nada, nosotros tenemos tres principios: no mentir, no robar y no traicionar la pueblo. No hay nada absolutamente qué ocultar”, lanzó.

“Quieren vulnerarnos, como si nosotros estuviéramos negociando la soberanía nacional, jamás, y no nos van a vulnerar porque el pueblo de México y el Gobierno es uno solo, aquí no hay divorcio, y nosotros no mentimos nunca”, agregó.

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) realiza vuelos de drones para vigilar a los cárteles de la droga en México, informaron este martes diversos medios estadounidenses.

Estos vuelos encubiertos que comenzaron durante la Administración del expresidente Joe Biden (2021-2025), tal y como apuntó el New York Times, buscan la ubicación de laboratorios de fentanilo.

Pese a que no es un programa nuevo, el periódico señala que bajo el nuevo mandato del presidente Donald Trump estos vuelos han aumentado como una especie de “paso inicial” para llevar a cabo su plan contra los cárteles mexicanos.

Funcionarios, tanto actuales como anteriores, familiarizados con el asunto explicaron a la CNN que los drones que se utilizan son los del modelo MQ-9 y que no están armados, aunque podrían equiparse con cargas.

El New York Times afirmó que estos equipos no están autorizados a tomar medidas “letales” y que los agentes de la CIA transmiten la información que obtiene durante estos vuelos a las autoridades mexicanas.

Este tipo de drones son los que Estados Unidos utiliza regularmente para atacar a presuntos terroristas en lugares como Somalia o el Yemen.