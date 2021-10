“No hay interés en retirar concesiones”: AMLO por concesión de Telmex a Slim

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el caso de la concesión que tiene Telmex en las telecomunicaciones se revisará en su momento, es decir, en 2023, pero adelantó que “no hay interés en retirar concesiones”.

“No, no va a ser difícil (retirarla) si se trata de, en efecto, revisar lo de la concesión, si se vence el plazo y se puede retirar o refrendar, es decir, que continúe”, dijo.

Y agregó: “Eso lo vamos a analizar en su momento, pero no hay interés en retirar concesiones. Lo que sí vamos a buscar es que se mantenga un compromiso social”.

Sobre lo anterior, el presidente dijo que en el caso del internet, “como en el caso de la industria eléctrica, en otros tiempos –y a los que nos quieren regresar–… dicen que nosotros estamos representando el pasado, pero no, quienes representan el pasado son los que quieren seguir dominando México y oprimiendo al pueblo”.

López Obrador decidirá 2023 si le mantiene la concesión de telecomunicaciones hasta el año 2056 a la empresa de Carlos Slim, concesión a la que la revista Proceso llamó “la joya de la corona de la fiebre privatizadora del expresidente Carlos Salinas”.

De obtener la renovación de la concesión, Carlos Slim tendría bajo su dominio la explotación comercial de Telmex 66 años, a partir de 1990.

“En el caso de la telefonía, si se garantiza que se va a prestar el servicio, que es una empresa mexicana –que eso también importa–, y hay también algo que puedan aportar, por ejemplo, en el caso de la conectividad para el internet, claro que refrendamos la concesión”, aseveró el mandatario.

Sobre la información que maneja Proceso, el mandatario respondió: “Tenemos que entender que existe una nueva realidad. Nuestros adversarios, hasta el Proceso, andan buscando desesperados cómo justificar que somos lo mismo, de que es igual. ‘Toda la nueva política, o la cuarta transformación, se va a poner a prueba con la concesión a Telmex’, palabras más, palabras menos. Eso es lo que plantea Proceso. Pues de una vez les digo: vamos a hacer lo que más le convenga a la nación”.

“Se trata de una empresa de una empresa que entregó Carlos Salinas de Gortari, ¡claro que yo estoy en desacuerdo!, porque no estoy a favor de la política privatizadora, tan es así que no hemos dado concesiones, que es lo que pasó en el periodo neoliberal (…) Nos va a tocar resolver esto y no tengo ningún problema de consciencia”, agregó.

“¿Revocamos la concesión y el Estado se hace cargo o –que eso es lo que yo pienso– se mantiene la concesión buscando que haya compromisos en beneficio de la población ya sea en tarifas, ya sea que se amplíe la red para que tengamos internet todos o llegar a un acuerdo? Eso es lo que va a estar en cuestión”, enfatizó el mandatario.