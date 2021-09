No hay fundamento legal ni reglamentario para nueva bancada, advierte presidenta del Senado

Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, aseguró que no hay fundamento legal ni reglamentario para que en la Cámara Alta se reconozca un nuevo grupo bancada.

“Desde mi perspectiva no (pueden constituirse en nueva bancada), ellos pueden ser obviamente un grupo de senadores que pueden llegar a unirse pero no como grupo parlamentario. No hay fundamento legal ni reglamentario”, afirmó.

Cinco senadores de diferentes partidos solicitaron a la Cámara Alta formar un nuevo grupo parlamentario llamado Plural con el que pretenden actuar “de manera libre de cualquier formación partidista”.

“Conscientes de que la gran mayoría de la ciudadanía de México no se siente bien representada, es que el Grupo Parlamentario Plural buscará con su conformación mantener en el Senado de la República sus aspiraciones y sentimientos”, dijeron los legisladores en su solicitud.