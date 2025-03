No hay acuerdos en lo ‘oscurito’ con EEUU: Sheinbaum tras pausa de aranceles

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no hay acuerdos “en lo oscurito“, tras convenir con Estados Unidos eximir de aranceles a productos de México durante un mes.

Sheinbaum Pardo detalló que se comprometió con el pueblo de México a “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo” de México durante este aste acuerdo alcanzado con la Administración de Donald Trump.

La Cuarta Transformación es también por y para las mujeres, que hoy estamos más empoderadas y libres. https://t.co/RpC6ZImENO — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 7, 2025

“Eso es muy importante: yo me comprometí a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Nosotros no mentimos, no es que haya una negociación en lo oscurito con EE.UU.”, refirió.

“Lo que hubo fue una plática de decir ‘hay resultados en seguridad y se hizo todo esto por parte de México’, y no solo para que no llegue fentanilo a EE.UU. sino porque nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo de México de alcanzar la paz ya la seguridad, que tiene que ver con la justicia”, destacó.

“Sencillamente se dijo vamos a seguir colaborando, trabajando, en el marco de un acuerdo general que se logró durante una reunión en Washington”, puntualizó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una pausa hasta el 2 de abril de los aranceles del 25 por ciento a México para los productos cubiertos por el acuerdo del T-MEC.

Trump anunció su decisión tras conversar la mañana del 6 de marzo con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

“Después de hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum de México, hemos acordado que México no tendrá que pagar aranceles sobre cualquier cosa que esté bajo el acuerdo T-MEC. Esto será válido hasta el 2 de abril”, anunció Trump en su red social, Truth Social.

“Lo hago como una medida de cortesía y por respeto a la presidenta Sheinbaum. Nuestra relación ha sido muy buena y estamos trabajando arduamente, juntos, en la frontera, tanto en términos de detener la entrada ilegal de extranjeros a Estados Unidos como en la lucha contra el fentanilo”, añadió.