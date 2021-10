“No, hasta que se acabe la corrupción”: AMLO descartó revisar el pacto fiscal

“¿Quieren más dinero para seguir robando? No, en mi caso yo no creo que se entreguen más dinero si no hay la seguridad de qué se va a manejar con honestidad”.

Así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al preguntársele sobre el anuncio de Jalisco de consultar la revisión del Pacto Fiscal.

Para López Obrador, la clave de la mejora económica de los estados es acabar con la corrupción.

“Nosotros no vamos a seguir fomentando la corrupción y los privilegios. No soy cómplice de actos de corrupción”, sentenció.

AMLO señaló que “en primer lugar se tiene que internalizar en el gobierno y en la sociedad, pero fundamentalmente en el gobierno, que no debe de haber corrupción y que no debe de haber derroche”.

“Se tiene que internalizar que el mejor gobierno es el que maneja el presupuesto con honestidad y con austeridad, eso es lo primero”, insistió.

Y apuntó directamente a los últimos gobiernos jaliscienses:

“No sé cómo están las cosas ahora, pero me consta que llega un nuevo gobernador y lo primero que hace es comprarse un avión de lujo. ¿Para qué quieren un avión de lujo un Gobernador de Jalisco?”, se preguntó. “A ver, que me lo expliquen. ¿Cuántos viajes hay de Jalisco en la Ciudad de México diario en línea comercial? 10, 20 a cualquier otro estado. Y además es importante que viajen por carretera para que vean cómo están los caminos”.

El presidente se refirió así al jet adquirido en la época del exgobernador Aristóteles Sandoval.

Esta semana el actual mandatario estatal, Enrique Alfaro, argumentó que la entidad aporta el 8% a la economía nacional, pero solo se le regresa solo el 2% de los impuestos.