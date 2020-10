“No estoy de acuerdo”: AMLO por denuncia de su hermano Pío contra Loret

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que la denuncia que presentó su hermano Pío contra Carlos Loret de Mola por la difusión de los videos donde aparece recibiendo dinero, en lugar de beneficiarlo le perjudica.

“Esa denuncia de mi hermano nos afecta relativamente, si no es por eso, es por otra cosa”, señaló.

En su conferencia de prensa mañanera, el presidente comentó: “No estoy de acuerdo con él (Pío). Yo creo que no debe de pedirse un castigo así para nadie, y más si es mi hermano. Porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y del gobierno que represento”.

El mandatario puso distancia frente a las acciones de su hermano Pío. “Yo deslindo lo público de lo familiar en lo que tiene que ver con las funciones públicas, no tengo hermanos. Esos son asuntos particulares”, aclaró.

“No, no estoy de acuerdo, y no se va a hostigar a perseguir a nadie. Están muy molestos los de la prensa vendida y alquilada de otros tiempos, la prensa conservadora, pero no vamos a violar el derecho a la libre manifestación de las ideas, de expresión, a la libertad de prensa. No vamos a tocar a Loret de Mola ni con el pétalo de una rosa, que no se preocupe”, respondió.

Añadió que él no va a actuar como García Luna y atribuyó a una orden suya la cobertura de la detención del caso de Florence Cassez.

Pío López Obrador presentó el 2 de octubre, ante la Fiscalía General de la República, una denuncia penal contra quien resulte responsable por la difusión de los videos en los que se le ve recibiendo dinero en efectivo, estableció que fueron revelados en Latinus, en el programa Loret Capítulo 12, dirigido por Carlos Loret de Mola, y exigió aplicar un castigo de 12 años de cárcel.

El 20 de agosto, Latinus reveló los videos y conversaciones entre Pío López Obrador y David León, en ese momento director de Protección Civil del gobierno federal y ya anunciado como zar anticorrupción para la compra de medicamentos. El propio León admitió la autenticidad del material y dijo que en ese año él había reunido fondos de simpatizantes de López Obrador para apoyar el movimiento.

El presidente López Obrador corroboró al día siguiente la veracidad de lo publicado en Latinus pero afirmó que el dinero recibido por su hermano no era ilegal ni producto de la corrupción sino “contribuciones” al movimiento que encabezaba. Comparó esas entregas de dinero con los apoyos que recibió Francisco I. Madero para encabezar la revolución de 1910.